Son günlerde yurt dışı alışveriş limitlerinde yapılan değişiklikler ve yeni gümrük düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat hareketlilikleri dikkat çekmeye başladı. 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni mevzuatı fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışına giden satıcılar mercek altına alındı. Peki, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı bu duruma nasıl müdahale ediyor?

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına geçit vermiyor

Kamuoyunda “e-ithalat” olarak bilinen ve Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamında hayata geçirilecek olan yeni düzenleme öncesinde, piyasada bazı usulsüz fiyat artışları tespit edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, e-ticaret pazar yerlerinde satışa sunulan ürünler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, henüz mevzuat değişikliği yürürlüğe girmeden fiyatların yukarı çekildiği görüldü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışlarının 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ürünlere erişimin derhal engellenmesi için ilgili pazar yerlerine talimat verildiği duyuruldu.

Denetimlerin sadece ürün kapatma ile sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda yüksek oranlı fiyat artışı yapan işletmelerden sürekli bilgi ve belge talep edildiği ifade ediliyor. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte elde edilen verilerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sunulacağını ve kuralları ihlal eden işletmelere çok ağır yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde; fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1.806.177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir.” Bu açıklama, mevzuat dışına çıkan satıcılar için caydırıcı bir uyarı niteliği taşıyor.

Özellikle yurt dışı kaynaklı ürünlerin satışında yaşanan bu denetim süreci, tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi hedefliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından atılan bu adım, e-ticaret platformlarının daha şeffaf ve kurallara uygun hareket etmesini sağlamak adına kritik bir öneme sahip. Önümüzdeki günlerde denetimlerin kapsamının genişletilerek devam etmesi bekleniyor.

