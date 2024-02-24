TECNO Türkiye geçenlerde sikayetvar.com tarafından ülkemizdeki tüm cep telefonu markaları arasında müşteri hizmetleri konusunda en başarılı olanı olarak açıklandı.

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Ersin de bu haberi alınca TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan’ı ofisimize davet etti ve Enes Bey ile bu başarının şartlarını konuştu.

TECNO, geçtiğimiz günlerde 9’uncu A.C.E. Ödülleri’nde (Achievement in Customer Excellence) yeni bir ödül aldı. Daha önce Sikayetvar.com platform 2023 araştırmasında cep telefonu kategorisinde en yüksek müşteri sadakatine sahip marka olarak birinci sırada yer alan TECNO’nun bu yeni ödülü, TECNO’nun müşteri memnuniyeti konusundaki kararlığını ve bağlılığını daha da vurgulayarak Türkiye’nin en tüketici odaklı markalarından biri olarak öne çıkmasını sağlıyor.

A.C.E. Awards, Müşteri Deneyimi Endeksi araştırması aracılığıyla markaların olağanüstü müşteri deneyimini ödüllendiren saygın bir ödül olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı değerlendirme, şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Sikayetvar tarafından yürütülen yıllık 1,5 milyondan fazla anket dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan elde edilen içgörülerden yararlanarak markaların uçtan uca şikayet yönetimi becerilerini ödüllendiriyor. Araştırmada müşterilere sorunların çözüm süreci ve markayla ilişkilerinin sürekliliği hakkında sorular yöneltiliyor.