“Türkiye’nin Müşteri Bağlılığı En Yüksek Markaları” araştırmasına göre geçtiğimiz yıl cep telefonu kategorisinde 1. sırada yer alan TECNO, müşteri deneyimindeki başarısını pekiştirdi. Şirket, A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) kapsamında yeni ödülün sahibi oldu.

Yenilikçi teknoloji markası TECNO, geçtiğimiz günlerde 9’uncu A.C.E. Ödülleri’nde (Achievement in Customer Excellence) yeni bir ödül aldı. Daha önce Sikayetvar.com platform 2023 araştırmasında cep telefonu kategorisinde en yüksek müşteri sadakatine sahip marka olarak birinci sırada yer alan TECNO’nun bu yeni ödülü, TECNO’nun müşteri memnuniyeti konusundaki kararlığını ve bağlılığını daha da vurgulayarak Türkiye’nin en tüketici odaklı markalarından biri olarak öne çıkmasını sağlıyor.

A.C.E. Awards, Müşteri Deneyimi Endeksi araştırması aracılığıyla markaların olağanüstü müşteri deneyimini ödüllendiren saygın bir ödül olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı değerlendirme, şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Sikayetvar tarafından yürütülen yıllık 1,5 milyondan fazla anket dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan elde edilen içgörülerden yararlanarak markaların uçtan uca şikayet yönetimi becerilerini ödüllendiriyor. Araştırmada müşterilere sorunların çözüm süreci ve markayla ilişkilerinin sürekliliği hakkında sorular yöneltiliyor.

TECNO Türkiye, Kullanıcı Deneyimi Ekibiyle Fark Yaratıyor

Kullanıcılarının soru ve sorunlarına çözüm sağlamak için müşteri geri bildirimlerine büyük önem veren TECNO, Kullanıcı Deneyimi Ekibi ile çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve e-posta adresi gibi kanallardan müşterilerine destek oluyor. TECNO, müşteri sadakatini ve sürekliliğini sağlamak için önemli yatırımlar yapıyor. En büyük gücünü yazılımının sürekli geliştirilmesinden alan TECNO, kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerin rehberliğinde kullanıcılarına “mükemmel deneyimi” sunuyor.

TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan, şunları söyledi: “TECNO olarak ister donanım ister yazılım sorunları olsun, tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Kullanıcı deneyimi ekibimiz adım adım çözümler sunuyor, hizmet sürecini sürekli takip ediyor ve ,yazılım sistemimize dayalı olarak hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu konudaki kararlılığımızı, şu an her on bin müşterimizden sadece 16’sının bize bir şikayetle geri dönmesinden anlayabiliyoruz. Hedefimiz bu sayıyı on binde 5’e düşürmek.”

Müşteri memnuniyeti odaklı vizyonunun bir kanıtı olarak TECNO’nun aldığı bu son ödül, şirketin durmak bilmeyen mükemmellik arayışının altını çiziyor. Dünyanın en yenilikçi ve lider cep telefonu üreticilerinden TECNO’nun Türkiye’deki “Kullanıcı Deneyimi Ekibi”, müşterilerine daha iyi bir deneyim ve yenilikçi çözümler sunmak için özveriyle çalışmaya devam ediyor.