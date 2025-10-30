Samsung, akıllı telefon ve çip satışlarındaki büyük artış sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğinde beklenenden daha iyi bir finansal performans gösterdi. Bu başarılı sonuçlar, hem akıllı telefon biriminin sürpriz talebi hem de bellek yongaları satışlarının tekrar ivme kazanması sayesinde geldi. Peki Samsung akıllı telefon ve çip satışları gelecek dönemde de böyle bir başarı yakalayabilecek mi?

Gelir ve kârda sıcak çeyrek

Samsung, üçüncü çeyrekte 86,1 trilyon Kore wonu gelir ve 12,2 trilyon won işletme kârı elde ederek analist beklentilerinin ücücüne çıktı. Bu rakamlar, şirketin bir önceki yıla göre işletme kârını neredeyse dört kat artırdığına ve gelirini %12 büyüttüğünü gösteriyor.

Sadece çip birimi, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik talep sayesinde 33,1 trilyon wo gelir ve 7,0 trilyon won işletme kârı elde etti. Bu bir önceki çeyreğe göre on kat artış anlamına geliyor.

Akıllı telefon birimi ne durumda?

Samsung’un Mobil Deneyim birimi, Galaxy S24 serisi ve katlanabilir telefon satışlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte 3,6 trilyon won işletme kârı elde etti. Bu başarıda amiral gemisi telefonlara olan talebin yanı sıra Z-fold ve Z-flip modelleri gibi yenilikçi cihazların payı büyük.

Şirketin toplam sevkiyatı önceki yıla göre hafif bir artış gösterdi ve ortalama birim fiyatları da yüksek seyretti. Yetkililer, giriş seviyesi cihazlarda zorlu bir pazar olmasına rağmen akıllı telefon biriminin yıl sonuna kadar istikrarını koruyacağına inanıyor .

Çip pazarı yeniden canlanıyor

Geçtiğimiz yıl düşük fiyatlarla boğuşulan bellek yonga sektörü, bu çeyrekte yeniden nefes aldı. Samsung, yapay zeka uygulamaları ve bulut hizmetlerinden gelen taleple HBM (Yüksek Bant Genişliği Bellek) satışlarını arttırdı ve veri merkezleri için DRAM stoklarını büyüttü. Bu artış sayesinde şirket, bellek pazarındaki liderliğini geri kazandı ve gelecek dönemde yapay zeka odaklı çip talebinin devam edeceğini söylüyor

Geleceğe dair beklentiler

Yılın son çeyreğinde, tatil sezonu ve kurumsal talebin artması nedeniyle satışlarda yeni bir zirve bekleniyor. Analistlere göre Samsung, yapay zeka tabanlı hesaplama cihazları ve veri merkezleri için HBM3E ve HBM4 belleklerin seri üretimine hazırlanıyor. Mobil tarafta ise Galaxy S26 serisi ve yeni katlanabilir modellerin tanıtılmasıyla gelirlerin artması bekleniyor.

Peki siz Samsung akıllı telefon ve çip satışları konusunda bu başarının süreceğini düşünüyor musunuz?