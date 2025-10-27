Türkiye’de %50’nin üzerinde pazar payı, dünya genelinde 2,33 milyon ürün sevkiyatı ve 4,70 kullanıcı memnuniyeti puanıyla akıllı ev teknolojilerinde lider marka olan Roborock, teknolojideki gücünü satış sonrası güvenilir hizmet anlayışıyla pekiştiriyor.

Roborock, Türkiye’de Teknolojiyi Güvenle Buluşturuyor

Akıllı ev teknolojileri denince akla gelen ilk markalardan olan Roborock, Türkiye’deki kullanıcılarına yalnızca ileri teknoloji değil, satış sonrası hizmette de güven ve sürdürülebilir destek sunuyor.

IDC verilerine göre Türkiye’de %50’nin üzerinde pazar payı ile açık ara lider konumda bulunan Roborock, yenilikçi ürünlerinin yanı sıra kullanıcı memnuniyetini merkezine alan yaklaşımıyla sektörde fark yaratıyor.

Global Başarı, Yerel Güven

2025’in ikinci çeyreğinde dünya genelinde 2,33 milyon adet ürün sevkiyatı gerçekleştiren Roborock, Türkiye pazarındaki büyümesini istikrarlı biçimde sürdürüyor.

Markanın Türkiye Resmi Distribütörü İmport Sanal Market Teknoloji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti ve Tek Yetkili Servisi Recci Teknoloji Anonim Şirketi satış sonrası süreçte 2 yıl garanti, kolay iade ve kesintisiz müşteri desteği sunarak Roborock’un global servis standartlarını yerel ölçekte hayata geçiriyor.

Kullanıcı Deneyimiyle Şekillenen Güven

Kasım 2024’te gerçekleştirilen “Yorumun Gücü” araştırması, e-ticaret platformlarında yer alan 41 milyon kullanıcı yorumu ve 52 milyon değerlendirmeyi analiz etti.

Bu araştırmada Roborock, 4,70 ortalama puanla Türkiye’nin en çok tavsiye edilen robot süpürge markalarından biri seçildi. Gerçek kullanıcı deneyimlerine dayanan bu sonuç, markanın “yenilik kadar güven” anlayışını pekiştiriyor.

Satış Sonrası Destekte Şeffaf ve Güvenilir Hizmet

Roborock, bu teknolojik liderliğini, Türkiye’deki kullanıcılarının gönül rahatlığını sağlayan güvenilir satış sonrası politikalarıyla destekliyor.

Türkiye’deki yetkili bayisi aracılığıyla http://tr.roborock.com üzerinden satın alınan tüm yeni ürünler için, ürünün teslim tarihinden itibaren geçerli olup, normal kullanımda malzeme ve işçilik konularında kusursuz olacağını garanti ederek güvence sağlamaktadır.

Roborock, Türkiye’deki tüm ürünlerinde 2 yıllık sınırlı garanti ve paketi açılıp kullanılmamış ürünlerde 30 gün iade hakkı sunarak kullanıcılarının gönül rahatlığını sağlıyor. Ürün iadelerinde teslimat masraflarını da üstlenen marka, tüm destek talepleri için [email protected] ve 0850 308 67 77 üzerinden kesintisiz hizmet veriyor.

Roborock’un Türkiye operasyonları, kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve akıllı ev teknolojilerinde sürdürülebilir güven kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.