TCMB beklenmedik bir kararla gündeme oturdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son dönemde dijital ödeme sistemlerinin hızla yayılmasıyla dikkat çeken sektöre yönelik önemli bir adım attı. Peki TCMB neden bazı elektronik para şirketlerinin faaliyetlerini durdurdu? Bu kararın dijital finans dünyasına etkileri ne olacak? Türkiye’de kullanıcılar bu gelişmeden nasıl etkilenecek?

TCMB, bazı elektronik para şirketlerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu!

TCMB, resmi açıklamayla birlikte dijital ödeme sektöründe faaliyet gösteren beş firmaya yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Bu kapsamda Sipay, ParolaPara, Payco, Vepara ve ParaQR adlı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketlerinin bazı faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Alınan karar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun 12’nci maddesi (b) ve (c) bentleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygulamaya konuldu.

Merkez Bankasının bu hamlesiyle birlikte, söz konusu firmaların ödeme aracı hizmetleri ve elektronik para ihracı yetkileri geçici süreyle askıya alındı. TCMB bu kararın gerekçesini doğrudan açıklamasa da, düzenleyici çerçeveye uygunluk, güvenlik standartları ve kullanıcı varlıklarının korunması konularının öncelikli olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, bu kararın ardından Merkez Bankası elektronik para lisanslama süreçlerini yeniden değerlendirebilir. Özellikle ödeme güvenliği, kara para aklama önlemleri ve kullanıcı verilerinin korunması gibi konuların daha detaylı denetleneceği tahmin ediliyor.

