TECNO Mobile, gençlerin beğeniyle kullandığı TECNO POVA Neo 64 GB akıllı telefon modelini Teknosa’nın mağazalarından satın alanlara TECNO Watch 1 akıllı saati indirimli olarak sunuyor. 27-30 Ekim tarihleri arasında KDV dahil 4499 TL’lik fiyatıyla TECNO POVA Neo’yu satın alan teknoloji severler, KDV dahil 999 TL fiyatı olan TECNO Watch 1 akıllı saate sadece 299TL’den sahip olacak.

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Artık günümüzde akıllı saatler de hayatımızda çok önemli yer ediniyor. Akıllı telefonu dışında saatinin de akıllı olmasını isteyen çok sayıda kullanıcı bulunuyor. Bu isteğin farkında olan TECNO, Türkiye’deki teknoloji severleri mutlu edecek kampanyalara hayat veriyor. Marka, gençlerin beğeniyle kullandığı TECNO POVA Neo 64 GB akıllı telefon modelini 27-30 Ekim tarihleri arasında Teknosa mağazalarından satın alanlara TECNO Watch 1 akıllı saati indirimli olarak sunuyor. KDV dahil 4499 TL’lik fiyatıyla POVA Neo’yu satın alan teknoloji severler, KDV dahil 999 TL fiyatı olan şık ve kullanışlı akıllı saate sadece 299TL’den sahip olacak.

TECNO akıllı telefonları beğeni topluyor

POVA Neo, 64 GB’lık dahili hafızası, 18W Hızlı Şarjı, 6.82” HD+ nokta çentikli ekran ve çok sayıda özelliğiyle dikkat çekiyor. 6000 mAh güçlü bir pile sahip olan cihaz, uzun dayanma gücü ile 17 saate kadar oyun oynama, 24 saat kesintisiz müzik çalma, 20 saat video izleme ve 40 saate kadar konuşma olanağı tanıyor. Gençler günlük hayattaki yüksek performansı ile POVA Neo’u çok beğeniyor.

TECNO ile saatiniz de akıllı olsun

240×240 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan TECNO Watch 1 akıllı saat, 1 haftaya kadar kullanım ömrü sunan pili, bluetooth V5.0 bağlantı seçeneği, anında bağlantı sunması ve benzeri birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. Yüksek hassasiyete sahip sıcaklık sensörü ve yapay zeka algoritmalarıyla TECNO Watch 1, vücudunuzun ne kadar sıcak olduğunu gerçek zamanlı ölçerek, vücut sıcaklığınız 37,5 derecenin üzerine çıktığında sizi anında uyarıyor. Bununla da kalmayıp, mıknatıslı şarj yöntemi, enerji tasarruflu yapısı ve yüksek hassasiyetteki kalp atış hızı sensörüyle kalp ritminizdeki değişiklikleri rahat biçimde takip etmenize olanak tanıyor. Üstelik sadece kalp ritminizi değil, kan basıncı ve kandaki oksijen değerinizi de bu saatle ölçmenizi mümkün kılıyor.

Uyku alışkanlıkları konusunda zorlanıyor ve bu konuya bir çözüm arıyorsanız Watch 1’in kolunuzda olması yeterli. Watch 1 akıllı saatin özelliklerinden biri de uyku sürenizi ve durumunuzu otomatik olarak ayarlayarak uyku takibi yapabilmesi. Tüm bunların yanı sıra Watch 1, arama hatırlatıcısı ve mesaj bildirimini POVA Neo telefonuna senkronize ederek her birinden anında haberdar olmayı sağlıyor.

POVA Neo 64 GB ve TECNO Watch 1 akıllı saate birlikte sahip olmak ve tüm özeliklerinden indirimli olarak faydalanmak için Teknosa mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.