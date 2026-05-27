Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geliştiricilere sunulan son beta sürümünde keşfedilen yeni kod satırları, sistemin arka planındaki önemli bir kısıtlamayı gün yüzüne çıkardı. Kullanıcıların sıklıkla başvurduğu numara engelleme özelliğinde karşılaşılan limit sorunları, artık sistem tarafından doğrudan bildirilecek. Peki iOS 26.6 güncellemesi, spam aramalarla mücadele eden iPhone kullanıcılarına nasıl bir kolaylık sağlayacak?

iOS 26.6 ile engellenen kişiler için limit uyarısı geliyor

iOS 26.6 sürümünün kodlarında keşfedilen yeni uyarı mesajları, engellenen kişi sınırına ulaşıldığında kullanıcıları bilgilendirecek. İşletim sisteminde yer alacak yeni uyarı ekranında, “Engellenen kişi sınırına ulaştınız. Yeni numara eklemek için Ayarlar bölümünden engellenmiş bir kişiyi kaldırın” ifadesi yer alıyor. Bu adım sayesinde kullanıcılar, yeni bir numarayı neden engelleyemediklerini kolayca anlayabilecek.

Apple, resmi belgelerinde doğrudan bir numara engelleme sınırı açıklamıyor. Ancak destek forumlarında ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, bazı kullanıcıların 20.000, bazılarının ise 8.000 numaradan sonra engelleme yapamadığı belirtiliyordu. Yeni güncelleme, sınırın kendisini değiştirmese bile bu belirsizliği ortadan kaldırarak kullanıcıya rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Günlük kullanımda binlerce numarayı engellemek pek olası görünmese de spam aramalara maruz kalanlar bu sınıra takılabiliyor. Bu engeli aşmak için Ayarlar > Uygulamalar > Telefon > Engellenen Kişiler adımlarını takip ederek eski numaraları temizlemek gerekiyor. Toplu silme seçeneği bulunmadığı için kullanıcıların listedeki numaraları tek tek kaydırarak kaldırması gerekiyor.

Spam aramalarla mücadele için alternatif yöntemler

Engelleme limitine takılmak istemeyenler için alternatif çözümler de mevcut. iOS 26 ile gelen “Arama Nedeni Sor” özelliği sayesinde rehberde kayıtlı olmayan aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilebiliyor.

Ayrıca bilinmeyen numaralardan gelen aramaları tamamen sessize alma seçeneği de spam yönetimini listeleri doldurmadan çözmeye yardımcı oluyor. Bazı operatörlerin sunduğu spam algılama servisleri de bu süreci kolaylaştırıyor.

iOS 26.6 ne zaman yayınlanacak?

Apple, iOS 26.6 sürümünün ilk geliştirici betasını yayına aldı ve yakında genel beta test kullanıcılarına sunması bekleniyor. Yeni kararlı sürümün nihai olarak son kullanıcılara ulaşması ise birkaç haftalık test sürecinin ardından gerçekleşecek.

Şu an için beta kodlarında bu sınır uyarısı dışında çok fazla yeni özellik keşfedilmedi. Ancak ilerleyen günlerde Siri iyileştirmeleri ve stabilite odaklı hata düzeltmelerinin de güncellemeyle birlikte sunulması planlanıyor.

