TECNO Mobile markasının bataryası bol telefonları POVA 3 ve POVA Neo modellerine detaylı bir şekilde kutu açılışı ve ön incelemesini yapıyoruz.

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Not: Bu videodaki POVA 3 ve POVA Neo modelleri TECNO Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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TECNO POVA Neo ile ilgili bilgi almak için TECNO Mobile web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://tr.tecno.com/phones/product-detail/product/pova-neo/

TECNO POVA 3 ile ilgili bilgi almak için TECNO Mobile web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

https://tr.tecno.com/phones/product-detail/product/pova-3-1/

TECNO POVA 3’ün 7000 mAh Pili ile Oyuna Ara Verme

TECNO POVA 3, üyesi olduğu telefon serisinin tüm yenilikçi özelliklerini, çığır açan donanım ve yazılım geliştirmelerini, heyecan verici renk seçeneklerine sahip şık tasarım dilini, ayrıca benzersiz gücü ve mega 7000 mAh pili ile kesintisiz oyun deneyimini kullanıcıların parmaklarının ucuna getiriyor. Telefonun Haziran ayı içinde Türkiye’de KDV dahil 5.999 TL’den satışa sunulması hedefleniyor.

TECNO POVA 3, akıllı bir iş yükü düzenleme motoru olan Hyper Engine 2.0 Lite Panther Oyun Motoru ile donatıldı ve yüksek kare hızına sahip oyunlarda, daha verimli güç tüketimi için CPU, GPU ve RAM kaynaklarını ayarlamak için ısı dağılımı, oyun özellikleri ve pil seviyeleri gibi bilgileri proaktif olarak algılıyor. Akıcı bir oyun deneyimi sağlayan 90Hz yenileme hızına sahip çarpıcı 6.95 FHD+ ekranıyla POVA 3, mobil oyunculara benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Telefonun MediaTek Helio G88 Yonga seti, Octa Core CPU, Mali G52 GPU, 12nm mimari içeriyor. Etkin bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen TECNO POVA 3, Z eksenli Lineer motoruyla parmaklara 4 boyutlu titreşim sağlıyor ve ikili hoparlörüyle stereo ses efektleriyle oyunun tüm heyecanını yansıtıyor. Telefonun içinde yer alan Game Space 2.0 oyun alanı sayesinde, oyunlar arası hızlı geçiş, oyun performansının izlenebilmesi ve güncellemelerin takibi gibi özellikler sağlanıyor.

TECNO POVA 3, üst düzey bir oyun konsolu ve akıllı telefonun özelliklerini güçlü, tek bir cihazda birleştiren enerji merkezidir. Kullanıcılar, mega bir 7000 mAh pil ile desteklenen TECNO POVA 3’ü uzun bir gün boyunca şarj prizi aramak zorunda kalmadan rahatça kullanabilirler. Bu pilin sağladığı enerjiyle, 50 saat müzik dinlenebiliyor veya 8 saat kesintisiz oyun oynanabiliyor ya da Youtube’dan 20 saat video izlenebiliyor.

Telefonları için bir şarj cihazına bağlı kalmak istemeyen meşgul kullanıcılar için TECNO POVA 3, 33W hızlı şarj imkânı sunuyor. TECNO POVA 3, cihazı anında güçlü bir taşınabilir güç kaynağına dönüştüren 10W ters şarj özelliğiyle diğer mobil cihazları da şarj edebiliyor.

TECNO POVA 3, ayrıntılarla dolu canlı fotoğraflar için mükemmel görüntü işleme özelliğine sahip 50 MP HD kamera sistemine sahip olarak geliyor. Akıllı Odaklama, Portre Güzelleştirme, Akıllı Yapay Zekâ tanımlama gibi bir dizi yenilikçi işlevle, hayatın güzel anlarını çerçevelemek için en etkin çözümleri sunuyor. Ek olarak, TECNO POVA 3’ün HiOS 8.6 işletim sistemi, çoklu görev yönetimi için Lightning Multi-Window 3.0, AI Voice Assistant (Yapay Zekâ Sesli Asistan) 2.0, sorunsuz veri aktarımı için Phone Cloner (Telefon Kopyalayıcı) ve sorunsuz sosyal medya hesabı geçişi için ikiz uygulama gibi güçlü özellikler sağlıyor.

TECNO POVA Neo; yenilmez bir pil canavarı

Yeni TECNO POVA Neo telefon ise 18W Hızlı Şarj, 6.82” HD+ Drop Display ve daha birçok etkileyici özelliğe sahip güçlü 6000mAh pille birlikte geliyor. TECNO POVA Neo; 4GB RAM (+3GB) 64GB ROM ve 6GB RAM (+5GB) 128GB ROM olmak üzere iki alternatifi bulunuyor. Uzun dayanma gücü ile 17 saate kadar oyun oynama, 24 saat kesintisiz müzik çalma, 20 saat video izleme veya 40 saate kadar sürekli konuşma ya da 15 saat internette gezinme olanağı tanıyor.

Bir oyun telefonun ihtiyaç duyduğu önemli özelliklerle donatılan TECNO POVA Neo, artırılmış oyun alanı ile offline oyun oynama imkânı da tanıyan WeZone LAN Oyun Odalarıyla oyunculara farklı imkanlar sağlıyor. Sesi erkek, kadın, çocuk gibi değişik modlara çevirebilen Ses Değiştiricisi (Voice Changer), telefonu tehlikeli gözlerden koruma özelliği Peek Proof (Gözetleme Koruyucu), uygulamaları ve fotoğraf galerisini meraklı gözlerden saklamak için Vault 2.0 aplikasyonu ve çocukları internetin tehlikelerinden koruyacak Kids Mode (Çocuk Modu) gibi yaratıcı çözümler de sunuyor. Telefon Türkiye’de KDV dahil 4.799 TL’den satışa sunuluyor.