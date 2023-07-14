Tecno bir süredir Tecno Pova Neo 3 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon FCC ve Google Play Store sertifikalarını almıştı. Bu sertifikalar sayesinde akıllı telefonun bazı özelliklerine hakimiz. Ancak geldiğimiz noktada bugün Tecno, Tecno Pova Neo 3’ün batarya kapasitesini açıkladı. Detaylara bakalım.

Tecno’nun paylaştığı görsele göre Tecno Pova Neo 3, 7000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Posterde akıllı telefonun kaputunun altında MediaTek Helio G85 yonga seti olacağı ve bu yonga setine 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamanın eşlik edeceği de belirtilmiş.

Bundan önceki sızıntılara göre Tecno Pova Neo 3, 1640 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.82 inç büyüklükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılacak.

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Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine iki farklı varyasyonda RAM ve dahili depolama eşlik edecek:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 7000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Bu batarya 18W kablolu şarj hızını destekleyecek. Batarya ne kadar büyükse şarj hızını da o kadar küçük tutmuşlar. Artık sabaha kadar şarj olur.

Tecno Pova Neo 3 kamera tarafında ise ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 16 MP çözünürlüğünde ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir yardımcı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.