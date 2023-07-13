Realme giriş segmentte ve orta segmentte C serisi akıllı telefonlarını satıyor. Bu seri Samsung’un A serisinin ve Redmi’nin Note serisinin rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Çinli teknoloji devi bundan önce Realme C55 modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Realme C53 modeli üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon 19 Temmuz tarihinde Hindistan’da tanıtılacak. Detaylara bakalım.

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Realme C53 Hint perakende şirketi olan Flipkart üzerinde görüntülendi. Bu siteyi Hepsiburada gibi düşünebilirsiniz. Flipkart üzerindeki verilere göre Realme C53 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Akıllı telefon ultra net görüntüler, gece fotoğrafçılığı, portre modu ve sokak fotoğrafçılığı modu gibi fotoğrafçılık özellikleri sunacak.

Paylaşılan görsele göre Realme C53 arka tarafta ikili bir kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumuna bir de LED flaş eşlik ediyor. Bunun haricinde güç tuşunun üzerinde parmak izi sensörü bulunuyor.

Batarya tarafında ise Realme C53 18W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor. Realme bu bataryanın 52 dakikada %50 seviyesine ulaşacağını iddia ediyor. Bataryanın büyük olmasına rağmen Realme C53 7.99 mm’lik ince bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefon alt çerçevede 3.5 mm jak girişi, mikrofon, Type-C girişi ve hoparlör ızgarasına sahip.

Giriş segmentte oldukça iddialı olan Realme, Realme C53 modeliyle bu segmentte hakimiyet kuracak gibi gözüküyor.