Tecno, Pova 6 serisinin duyurusuna hızla yaklaşırken, Tecno Pova 6 Pro 5G modelinin resmi duyuru öncesinde önemli bir sertifika platformunda göründü. Bu görüntüler sayesinde cihazın bazı temel özellikleri ve tasarım detayları hakkında ipuçları elde edildi.

Tecno Pova 6 Pro böyle olacak!

Tecno Pova 6 Pro modeli, TECNO-LI9 model numarasıyla FCC’de belirdi. Daha önce Google Play Console’da ön tasarımını gösteren sertifikaya sahip olan bu akıllı telefon, şimdi ise arkadan görünümüyle ortaya çıktı. Arka panelde, büyük bir kamera adası ve çift kamera kurulumu, LED flaş modülü gibi detaylar dikkat çekiyor.

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Güç düğmesi ve ses tuşları sağ tarafta yer alıyor. FCC listesi, Tecno Pova 6 Pro 5G’nin 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama sunacağını belirtiyor. Ayrıca, cihazın U700TSA model numarasıyla bir adaptörle geleceği kaydediliyor ki bu, 70W kablolu hızlı şarj desteğini vurguluyor. Önceki raporlar, Pova 6 Pro’nun MediaTek Dimensity 6080 SoC ile güçlendirileceğini ve kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacağını öne sürüyor.

Google Play Console, cihazın Full HD+ çözünürlüğe ve 480 PPI piksel yoğunluğuna sahip kavisli bir ekrana sahip olacağını gösterdi. Tecno’nun Pova 6 serisi akıllı telefonları, MWC 2024 etkinliği sırasında ilk kez tanıtılacak. Bu duyuru, şirketin akıllı telefon portföyünü genişletme ve güçlü bir kullanıcı deneyimi sunma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.