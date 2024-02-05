Türkiye’de de satışa çıkan TECNO Türkiye’nin ilk istiridye tarzı katlanabilen cihazı olan PHANTOM V Flip, tasarımsal olarak farklı bir telefon konumunda. Alışıldık telefon deneyiminden çok eskiden kapaklı olarak bildiğimiz tasarımın katlanabilen ekran ile harmanlanması ile çıkan bu yeni kategoride ilk ürününü sunan TECNO, PHANTOM V Flip ile farklı bir deneyim vadediyor.

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Peki TECNO PHANTOM V Flip ile neler yapabiliriz? Bu telefon bizlere neler vadediyor. İşte şimdi bu detaylara beş maddede değinelim istedik. Yani, TECNO PHANTOM V Flip’in gözden kaçmaması gereken 5 özelliği ile karşınızdayız;

1- Cebe Sığan Mükemmel Tasarım

Tabiki katlanabilen bir telefondan bahsederken ilk olarak tasarımından başlamak gerek. Normal olarak baktığımız zaman 171,7 x 74,1 x 7 mm boyutlarında olan TECNO PHANTOM V Flip, sadece 194 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor.

Ancak söylediğimiz gibi bu bir katlanabilen telefon ve ortadan ikiye katladığınızda ise 88,8 x 74,1 x 15 mm hale geliyor. Yani uzun ve dikdörtgen bir telefon yerine kare forma oldukça yakın yine ince sayılabilecek bir hale bürünüyor.

Cepte potluk yapmayan, ceketinizin iç hatta gömlek cebinize bile rahatça sığabilen yapıda olan PHANTOM V Flip, elbette bunu kusursuz tasarımına borçlu. Kompakt bir hale bürünebilen katlanabilen ekranı 0,11 mm’den bile az kat izi gösterirken, havacılık sınıfı çelikten üretilen özel menteşe sistemi ise 200.000’den fazla katlanmaya kolayca dayanabiliyor.

İster ikonik lila, isterseniz klasik bir renk olarak ikonik siyah rengini seçebileceğiniz TECNO PHANTOM V Flip, kutu içeriğinden çıkan özel kılıfı ile de sizi fazlasıyla memnun edecek bir deneyim vadediyor.

2- Arka Kamera İle vLog ve Selfie Çekmek

TECNO PHANTOM V Flip modeli ürün ailesi olaran PHANTOM, yani amiral gemisi seviyesinde olduğu için, kamera konusunda da ön plana çıkmayı amaçlıyor. 64 MP değerindeki ana kamerası f/1,7 diyafram açıklığı sunarken, 81,5 derece açı ile geniş de çekimler yapabiliyor.

Ancak daha geniş çekimler ve makro tercih edenlerinizi varsa 13 MP ultra geniş açı sensör ile 120 derecelik çekimler yapabilir, çekeceğiniz nesneye fazlasıyla yakınlaşarak makro modunda bu sensör ile şahane kareler çıkarabilirsiniz.

Telefon açık halde iken karşınızda ekran altına eklenen ön kamera ise 32 MP gibi bir ön kamera için oldukça yüksek çözünürlük vadediyor. 82.5 derece gibi geniş de bir açı sunabiliyor.

Ancak TECNO PHANTOM V Flip’in en öne çıkan tarafı ise elbette katlanabilir yapısı sayesinde arka kamerası ile selfie, portre ve birbirinden güzel çekimler yapabilmek. Telefonun kapak ekranını kullanarak tıpkı bir ön kamera ile yapar gibi yüksek çözünürlüklü video çekmeniz bu telefon ile mümkün.

3- Farklı ve Keyifli Bir Performans

Performans konusunda hemen akla test sonuçları, işlemci, bellek gibi şeyler gelse de söz konusu TECNO PHANTOM V Flip olunca performansı deneyim ile birleştirmek gerek. Çünkü klasik bir telefondan ziyade katlanabilen bir telefondan bahsediyoruz.

Ama meraklıları için telefonda 3 GHz’e çıkabilen hızda MediaTek Dimensity 8050, Mali-G77 MC9 grafik birimi, 8 GB LPDDR4x bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama biriminin olduğunu belirtelim. Hatta 8 GB belleği sanal bellek arttırma teknolojisi ile 16 GB’a kadar arttırabilmeniz mümkün.

Ekran tarafına baktığımızda ise 6,9 inç boyutunda %94,5 ekran/boyut oranına sahip FHD+ bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda 120 Hz tazeleme hızı sunulurken 360 Hz de dokunma örnekleme hızı, %100 DCI-P3 renk desteği ve 10 bit, yani 1 milyar renk gösterim gibi gelişmiş teknolojiler bulunuyor. Koruma noktasında ise daha önce PHANTOM V Fold’da da denediğimiz Schott UTG koruma bulunmakta.

Yani hem katlanabilen hem de kaliteli içerikleri izleyebileceğiniz, keyifli oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir deneyimi sorunsuz hatta daha keyifli sunabilecek bir performansı TECNO PHANTOM V Flip ile yaşayabilirsiniz.

4- Katlanan Telefon İle Eller Serbest Pratikliği

TECNO PHANTOM V Flip bir katlanabilen telefon olduğu için klasik telefonlarda bulunan eller serbest dediğimiz konuyu çok daha fazla noktada ve daha pratik olarak sunabiliyor.

V ya da duruş olarak L şeklinde tutabileceğiniz telefonun bu modu ile bir standa ihtiyaç duymadan video toplantılarınızı kolayca yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra işte ya da evde yemek yerken masada bir destek ve standa gerek kalmadan telefonda dizi/film video izlerken telefonun sabit durmasını sağlamanız mümkün.

Bunun yanı sıra ön kamera ile grup fotoğrafı çekmek istediğinizde telefonu düz bir yere sabit bir şekilde koyabilir, uzun pozlama ve hızlandırılmış video gibi telefonun uzun süre sabit kalması gereken çekimlerde tripod taşımanıza da gerek kalmaz.

5- Kişiselleştirilebilir Kapak Ekranı İle Özel Hissedin

Diğer rakiplerden farklı olarak yuvarlak AMOLED bir kapak ekranı tercih eden TECNO PHANTOM V Flip, böylece uzay boşluğu tasarımı dediği dili gerçekleştirerek zarif bir tasarım elde etmiş durumda.

Ancak bu kapak ekranının olayı sadece tasarım değil, bir diğer yandan işlevsellik ve kişiselleştirme olduğunu da belirtelim.

Onlarca kapak tasarımı arasından tarzınızı yansıtacak bir görüntüyü seçebileceğiniz TECNO PHANTOM V Flip’te aynı zamanda bu ekran üzerinden bildirimleri görebilir, emoji dahil gelen mesajlara hızlı yanıt verebilir, hava durumu ve takvim takibi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kronometre ve alarm kurma işlevlerini de bu ekrandan yapmanız mümkün.

Tabiki gelen normal ve videolu aramalara da bu ekran üzerinden telefonu açmanıza gerek kalmadan cevap verebilme imkanınız da bulunuyor.

Genel olarak baktığımızda TECNO PHANTOM V Flip, hem farklı olduğu kadar şık tasarımı, bu tasarımda sunduğu işlevsel özellikler ile birçok kişinin dikkatini çekebilecek bir deneyim vadediyor. Bir diğer yandan akıllı telefon dünyasının en yeni teknolojisi olan katlanabilir ekran deneyimini de PHANTOM V Flip ile yaşayabilirsiniz.