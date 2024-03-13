Tecno, mobil dünyanın önde gelen etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi 2024’te, Dimensity 6080 işlemciyle desteklenen 5G teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu Tecno POVA 6 Pro’yu tanıttı. Bu yeni cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekranıyla dikkat çekiyor. Ancak, sadece bu üst düzey modelle sınırlı kalmayıp, Google Play Console’da ve FCC sertifikasyon veritabanında sızdırılan bilgilere göre, vanilya versiyonu olan Pova 6 modelinin de piyasaya sürüleceği öğrenildi.

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Google Play Console’a göre, TECNO POVA 6, 2436×1080 piksel çözünürlüğe ve 480 PPI piksel yoğunluğuna sahip düz Full HD+ bir ekrana sahip olacak. Tasarımı incelendiğinde, cihazın yuvarlatılmış köşelere ve sağ tarafta yer alan güç düğmesi ile ses seviyesi tuşlarına sahip olacağı görülüyor. İşlemci tarafında ise, Mali G57 GPU ile desteklenen 2,2 GHz maksimum saat hızına sahip sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 SoC bulunacak. Ayrıca, 8GB RAM’e sahip olacak olan akıllı telefon, kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak.

FCC sertifikasyon veritabanında görülen POVA 6, 70W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor ve 5.850mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak. Şematik çizimler, cihazın arka tarafında dairesel flaş modülüne sahip çift kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya koyuyor. 256GB depolama alanı ve 12GB RAM’in yanı sıra, bu cihazın oldukça geniş bir depolama seçeneği sunacağı belirtiliyor.

Ancak, bazı önemli ayrıntılar hala netlik kazanmış değil. Örneğin, ekranın teknolojisi, kamera çözünürlüğü gibi detaylar henüz açıklığa kavuşmuş değil. Geçen yıl piyasaya sürülen POVA 5’in 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç IPS LCD Full HD+ ekranı ve 50 megapiksel ana kamerası olduğu hatırlanırsa, POVA 6’da da benzer özelliklerin yer alması bekleniyor. Dolayısıyla, bu yeni modelin önceki versiyona göre hangi iyileştirmeleri getireceği merak konusu.