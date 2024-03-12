Çin’in teknoloji devlerinden biri olan Xiaomi, bugün Çin’de satışa sunduğu amiral gemisi akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, özelliklerindeki iddialı tasarımıyla göz kamaştırıyor. Titanyum çerçeveye sahip olan bu özel sürüm, sınırlı sayıda üretilerek lüks bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition özellikleri neler?

Amiral gemisi telefonun özelliklerine bakıldığında dikkat çeken ilk detay, 16 GB RAM ve 1 TB flash bellek ile sunulması. Bu konfigürasyon, kullanıcılara yüksek performans ve geniş depolama alanı sağlıyor. Ancak, bu lüks deneyim bir bedelle geliyor; fiyat etiketi 1.225 dolar olarak belirlenmiş durumda ve bu, Çin pazarı için oldukça yüksek bir rakam olarak değerlendiriliyor.

Telefonun tasarımı da dikkat çekici. Arka panelde kullanılan “nano deri”, aşınma direncini altı kat artırarak telefonun dayanıklılığını artırıyor. 9,2 mm kalınlık ve 224,4 gram ağırlıkla, Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, elde rahat bir kullanım sunmayı hedefliyor. Ayrıca, cihaz iki yönlü uydu iletişimini destekleyerek, kullanıcılara daha güvenilir bir bağlantı deneyimi vaat ediyor.

Öte yandan, Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, temel özellikler açısından standart Xiaomi 14 Ultra’dan pek farklı değil. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, dört adet 50 megapiksel sensörlü Leica dörtlü kameraya, 5300 mAh pil kapasitesine sahip 90 W kablolu şarj desteğine ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip. Bu özellikler, kullanıcılara güçlü bir performans ve gelişmiş fotoğrafçılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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Xiaomi‘nin bu lüks telefonu, teknoloji tutkunları arasında büyük ilgi görüyor ve satışların hızla tükenmesi bekleniyor. Özellikle titanyum çerçevesi ve geniş depolama kapasitesi gibi özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, markanın üst düzey kullanıcılar için sunacağı lüks deneyimin bir örneğini temsil ediyor.