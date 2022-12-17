Tecno geçtiğimiz günlerde Tecno Phantom X2 serisinin Dubai’de yaptığı bir lansman etkinliğinde tüm dünyaya duyurdu. Bu lansman etkinliğinde Phantom X2 ve Phantom X2 Pro tanıtıldı.

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Bugün ise Amazon Hindistan’da Tecno Phantom X2 5G’nin afişi görüldü.

Phantom X2 5G’nin Amazon sayfası; 17 Aralık yani bugün cihazın afişlerinin paylaşılacağını, 2 Ocak’ta ön kayıtların açılacağını, 9 Ocak’ta ise cihazların teslimatlarının başlayacağını söylüyor.

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Bunun yanı sıra Amazon Hindistan sayfası, Tecno Phantom X2 5G’ye ön kayıt yaptıranlardan sınırlı bir kontenjanın Tecno Phantom X3’e ücretsiz yükseltileceğini söylüyor.

Tecno Phantom X2 serisinin detaylarına bakmak isterseniz aşağıdaki videomuzdan yararlanabilirsiniz.