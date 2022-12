Bu haftanın başlarında Tecno, Suudi Arabistan’da Tecno Phantom X2 akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Devasa bir kamera adasıyla benzersiz bir görünüme sahip olan cihazlar, MediaTek Dimensity 9000 yonga setleri tarafından destekleniyor.

Marka şimdi, Hindistan’da Tecno Phantom X2 serisinin yaklaşan lansmanıyla ilgili bir gönderi paylaştı. Marka, dünyanın ilk 50MP geri çekilebilir portre kamerası, MediaTek Dimensity 9000 5G yonga seti Unibody Double-Covered Design ve daha fazlasını içerdiğini iddia ederek akıllı telefonların tanıtımını yapıyor.

Kesin lansman tarihi henüz açıklanmadı, ancak Phantom X2 serisinin önümüzdeki haftalarda Hindistan’da piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Witness the pioneer of all smartphones!

Here is the TECNO PHANTOM X2 Series, the next leap into our flagship family. It has mind-blowing features like:

World’s first 50MP retractable portrait lens camera

MediaTek Dimensity 9000 5G processor

Unibody Double-Covered Design & more pic.twitter.com/YMLVbjuFVG

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) December 7, 2022