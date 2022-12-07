Tecno, Tecno Phantom X2 ve Phantom X2 Pro adlı yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdü ve her iki telefon da benzer özelliklere sahip.

Phantom X2 ve Phantom X2 Pro, MediaTek Dimensity 9000 işlemci ile beraber geliyor ve her iki telefon farklı özelliklerde içeriyor.

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Tecno Phantom X2 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelirken Tecno Phantom X2 Pro 12GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor.

Her iki cihaz da Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekranla geliyor. Her iki cihaz da Corning Gorilla Glass Victus ile birlikte geliyor.

Phantom X2, Selfie çekmek ve video görüşmeleri yapmak için 32 megapiksel ön kamera ile donatılmıştır. Telefonun arkasında 64 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel kamera bulunuyor. Cihaz 5160 mah pil ve 45W hızlı şarj ile geliyor, Moonlight Silver ve Stardust Gray olmak üzere iki renkte satışa sunulacak.

X2 Pro, 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 50 megapiksel telefoto kamera ile geliyor. Bu telefon 5160 mAh pil ile geliyor ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip, Mars Prange ve Stardust Gray olmak üzere iki renkte geliyor.

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