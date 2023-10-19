İnceleme videosu ardından Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı güncel katlanabilir telefon olan TECNO PHANTOM V Fold neden önemli? Neden PHANTOM V Fold satın alınır? sorularının cevabı olarak Aydoğan 8 neden çıkardı.
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TECNO PHANTOM V Fold Almak İçin 8 Neden! | En Ucuz Katlanabilir Telefon
Not: Bu videoda yer alan PHANTOM V Fold modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından gönderilmiştir.
TECNO PHANTOM V Fold İncelemesi: https://youtu.be/9t2Zqe99Wuw
Aydoğan’a göre TECNO PHANTOM V Fold almak için 8 neden:
- En Ucuz Güncel Katlanabilir Telefon
- Çift Ekran Deneyimi
- Ekranda Kat İzi En Az Telefon
- Yüksek Donanım
- En Yüksek MP Değerine Sahip Gelişmiş Kamera
- Ana Kamera ile Selfie Çekebilme
- Özel Arayüz
- Standlı Özel Kılıf
- Büyük Batarya ve Hızlı Şarj
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