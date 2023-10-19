İnceleme videosu ardından Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı güncel katlanabilir telefon olan TECNO PHANTOM V Fold neden önemli? Neden PHANTOM V Fold satın alınır? sorularının cevabı olarak Aydoğan 8 neden çıkardı.

İlginizi çekebilir; EN UCUZ KATLANABİLİR TELEFON! | TECNO PHANTOM V Fold İncelemesi

Not: Bu videoda yer alan PHANTOM V Fold modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından gönderilmiştir.

TECNO PHANTOM V Fold İncelemesi: https://youtu.be/9t2Zqe99Wuw

Aydoğan’a göre TECNO PHANTOM V Fold almak için 8 neden:

En Ucuz Güncel Katlanabilir Telefon Çift Ekran Deneyimi Ekranda Kat İzi En Az Telefon Yüksek Donanım En Yüksek MP Değerine Sahip Gelişmiş Kamera Ana Kamera ile Selfie Çekebilme Özel Arayüz Standlı Özel Kılıf Büyük Batarya ve Hızlı Şarj