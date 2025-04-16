Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta yangın çıktı. Daha önce de yangınla gündeme gelen yapı, bu kez çok daha büyük bir trajediye sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, alevlerin ortasında kalan yapım amiri Serkan Sükyan hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçindekiler Şakir Paşa Ailesi konağında yangın çıktı

Şakir Paşa Ailesi konağında yangın çıktı

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği konak, geçmişte çıkan yangın sonrası restore edilerek yeniden kullanıma açılmıştı. Bu ikinci yangın, sadece mekânın değil, bir hayatın da sönmesine neden oldu.

Şakir Paşa Ailesi yangın olayı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yapım ekibi ve dizi takipçileri büyük üzüntü içinde. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda ve kamuoyu detayları merakla bekliyor.

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