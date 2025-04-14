Gerçek ismi Onurcan Güzel olan Tablet Reis, dijital dünyadaki üretkenliği kadar, aldığı yeni kararla da konuşuluyor. Tablet Reis, cinsiyet geçiş sürecine başladığını duyurarak, takipçilerini hem şaşırttı hem de düşündürdü.

Tablet Reis Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olacağını Duyurdu!

Tablet Reis, yıllardır teknolojiye dair yaratıcı içerikleri ve ürün incelemeleriyle sosyal medyada önemli bir yer edindi. Türkiye’deki birçok genç, ilk tablet ya da telefonunu alırken Tablet Reis‘in önerilerini dikkate alıyordu. Ancak bu kez konu teknoloji değil; kişisel bir dönüşüm. Tablet Reis, toplumsal kalıpların dışına çıkarak cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını açıkladı.

“Tablet Reis” olarak tanınan Onurcan Güzel, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını açıkladı. pic.twitter.com/WOWC8NaVJN — BPT (@bpthaber) April 13, 2025

Fenomen ismin bu kararı, özgürlük ve kendini ifade etme hakkı üzerinden geniş bir tartışma yarattı. Tablet Reis, bu süreci sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj olarak da yorumluyor. Türkiye’deki dijital içerik üreticileri arasında böyle bir adımı ilk kez açıkça dile getirenlerden biri olan Tablet Reis, bu yönüyle bir ilki gerçekleştiriyor.

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Sosyal medyada yüz binlerce kişilik bir kitleye hitap eden Tablet Reis, gelen destek mesajları kadar eleştirilerle de karşılaştı. Ancak fenomen isim, kendi yolunda ilerlemekte kararlı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Teknoloji nasıl evrim geçiriyorsa, insanlar da geçirebilir” diyerek sürece dair pozitif bir tutum sergiledi. Tablet Reis, hem bedeninde hem de hayatında büyük bir güncellemeye hazırlanıyor.

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