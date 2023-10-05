TECNO PHANTOM V Fold incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de 39.999 TL fiyatıyla en ucuz katlanabilir telefon konumundaki PHANTOM V Fold, kat izi olmayan yapısı ve özel kılıfıyla beraber oldukça dikkat çekici bir model konumunda.

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Not: Bu videoda yer alan PHANTOM V Fold modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından gönderilmiştir.

TECNO PHANTOM V Fold Teknik Özellikleri:

Açık: 159.4 x 140.4 x 6.9 mm

159.4 x 140.4 x 6.9 mm Kapalı: 159.4 x 72 x 14.2 mm

159.4 x 72 x 14.2 mm Ağırlık: 299 gram

299 gram İç Ekran: 7.85 inç LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit

7.85 inç LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit Dış Ekran: 6.42 inç ŞTPO AMOLED 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit

6.42 inç ŞTPO AMOLED 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit İşlemci: Mediatek Dimensity 9000+

Mediatek Dimensity 9000+ RAM/Depolama: 12GB/512GB

12GB/512GB Kamera: 50 MP + 50 MP +13 MP

50 MP + 50 MP +13 MP Ön Kamera: 13MP İç Ön Kamera + 32MP Ön Kamera

13MP İç Ön Kamera + 32MP Ön Kamera Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluteooth 5.2, NCF, 5G

WiFi 5, Bluteooth 5.2, NCF, 5G Ses: Stereo Hoparlör

Stereo Hoparlör Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 45W

İnceleme PHANTOM V Fold 9 Puan Kat izi olmadan rahat ve keyifli bir deneyim sunan TECNO PHANTOM V Fold, katlanabilir cihazla tanışmak isteyen herkesin ilk tercihi olacaktır. ARTILARI Kat izi olmayan tasarım

Kat izi olmayan tasarım HiOS 13 Fold ile uyumlu arayüz

HiOS 13 Fold ile uyumlu arayüz Dimensity 9000+ ile güçlü performans EKSİLERİ Rakiplerine nazaran biraz ağır

Rakiplerine nazaran biraz ağır Katlanan ekranın ara formlarda kolayca durmaması Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

Ekran 0

Kullanışlılık 0

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