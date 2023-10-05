TECNO PHANTOM V Fold incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de 39.999 TL fiyatıyla en ucuz katlanabilir telefon konumundaki PHANTOM V Fold, kat izi olmayan yapısı ve özel kılıfıyla beraber oldukça dikkat çekici bir model konumunda.
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İçindekiler
EN UCUZ KATLANABİLİR TELEFON! | TECNO PHANTOM V Fold İncelemesi
Not: Bu videoda yer alan PHANTOM V Fold modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından gönderilmiştir.
TECNO PHANTOM V Fold Teknik Özellikleri:
- Açık: 159.4 x 140.4 x 6.9 mm
- Kapalı: 159.4 x 72 x 14.2 mm
- Ağırlık: 299 gram
- İç Ekran: 7.85 inç LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit
- Dış Ekran: 6.42 inç ŞTPO AMOLED 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9000+
- RAM/Depolama: 12GB/512GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP +13 MP
- Ön Kamera: 13MP İç Ön Kamera + 32MP Ön Kamera
- Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluteooth 5.2, NCF, 5G
- Ses: Stereo Hoparlör
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 45W
İnceleme
PHANTOM V Fold
Kat izi olmadan rahat ve keyifli bir deneyim sunan TECNO PHANTOM V Fold, katlanabilir cihazla tanışmak isteyen herkesin ilk tercihi olacaktır.
ARTILARI
- Kat izi olmayan tasarım
- HiOS 13 Fold ile uyumlu arayüz
- Dimensity 9000+ ile güçlü performans
EKSİLERİ
- Rakiplerine nazaran biraz ağır
- Katlanan ekranın ara formlarda kolayca durmaması
Editörün Kararı
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Tasarım
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Performans
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Ekran
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Kullanışlılık
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Fiyat
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