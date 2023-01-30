Ülkemizdeki yatırımları ile ön plana çıkan TECNO, uzun süredir merakla beklenen dizüstü bilgisayarı Tecno MEGABOOK T1 modelini ülkemizde satışa sundu. TECNO MEGABOOK T1, kasa yüzeyine eklediği açık tondaki çizgiler ile bildiğimiz tasarımların dışına çıkan Startrail Phantom konsepti ile benzersiz bir görünüme sahip.

Sadece 14.8mm’ye varan inceliği ve alüminyum metal kasası sayesinde kendi segmentinde en hafifler arasına giren 1.48kg’lık ağırlığıyla ihtiyaç duyduğunuz her yerde yanınızda olacak, şık ve performanslı bir ürün olarak tasarlanan MEGABOOK T1, 65W gücündeki GaN şarj cihazı ile desteklenen 70Wh kapasitesindeki bataryası ile 17.5 saate kadar kullanım sunuyor.

10nm teknolojisiyle üretilmiş ultra verimli Intel Core i5 işlemcisi sayesinde performansı pil dayanımıyla birleştiren MEGABOOK T1, 15.6 inçlik, 350nit parlaklığa sahip FHD ekranı, 12GB RAM ve 512GB’lık SSD depolama alanına sahip üç farklı renk seçeneği ile satılacak.

TECNO MEGABOOK T1, olağanüstü menteşe yapısı sayesinde gerektiğinde 180 derece açılabilen bir yapıya sahip. Hafiflik ve sağlamlığı görüş açısı ile birleştiren bu özellik sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabilen MEGABOOK T1, güvenlik konusunda da kullanıcılarını destekliyor. MEGABOOK T1’in sahip olduğu dahili parmak izi sensörü ve 2MP’lik 1080p çözünürlüklü güvenli ön kamerası ile verilerinizi korurken, görüşmelerinizi güvenli bir ortamda yapabileceksiniz.

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MEGABOOK T1 aynı zamanda kablosuz bağlantı performansı konusunda da her daim destekçiniz. Wi-Fi 5 kablosuz bağlantı adaptörü sayesinde anlık 433 MB/s’ye ulaşan bağlantı hızlarını destekleyen MEGABOOK T1, üstün bağlantı hızıyla iş performansınızı yükseltmek için yaratıldı. Bu model Teknosa mağazalarında, 13.999 TL fiyat etiketi ile tüketicilerini bekliyor.