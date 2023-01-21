Tecno Mobile’ın yeni giriş seviyesi TECNO Spark Go 2023 telefonunun yakında tanıtılacağı ortaya çıktı. Firma bugün ise resmi lansman öncesinde firma, telefonu tüm ayrıntılarını ortaya çıkaran resmi Hindistan sitesinde listeledi. Spark Go 2023, yükseltilmiş dokuya ve motordan ilham alan çift halkalı arka kamera tasarımına sahip kademeli kare yekpare tasarım içeren yeni bir tasarım dili benim seyecek gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre telefonda 6.56 inç büyüklüğünde 1612 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran yer alacak. Telefonun kalbinde ise çoğu giriş seviyesi telefonlarda gördüğümüz MediaTek Helio A22 yonga setini göreceğiz. RAM tarafında ise telefonun 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri bulunacak.

32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri ile gelecek olan telefonda f/1.85 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel arka kamera ve ikincil AI Lens yer alacak. Önde ise bizi flaşlı 5 Megapiksellik kamera karşılayacak. Android 12 ile kutusundan çıkacak olan telefonda 5.000 mAh kapasiteli batarya da bulunacak.

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Hindistan pazarından hemen sonra Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefonun 150 dolar bandında olacağı söyleniyor. Bakalım ülkemizde de bu kadar uygun fiyatlı şekilde satılacak mı?

İçindekiler TECNO Spark Go 2023 özellikleri

TECNO Spark Go 2023 özellikleri

6.56 inç büyüklüğünde 1612 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran

2.0GHz Dört Çekirdekli MediaTek Helio A22 işlemci

3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 12 tabanlı HiOS 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.85 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel arka kamera ve ikincil AI Lens

Flaşlı 5MP ön kamera

Arkaya monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.86X75.51X8.9mm

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

5000mAh pil