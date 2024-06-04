Tecno Camon 30 5G serisi için yapay zeka (AI) destekli yeni bir güncelleme duyuruldu. Şirket, Phantom V Flip 5G ile tanıttığı Ella-GPT asistanını daha fazla akıllı telefona genişletme kararı aldı. Hem standart Tecno Camon 30 5G hem de Camon 30 Premier 5G, şu anda iki jeneratif AI özelliği sunuyor – AI’ya Sor ve AI Generate. Bu akıllı telefonlar, MediaTek Dimensity yonga setleriyle donatılmış olup, Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Peki Tecno yapay zeka özellikleri neler? İşte bilmeniz gerekenler.

Tecno Camon 30 5G Serisi Yapay Zeka Özellikleriyle Güçlendirildi

Ella-GPT, OpenAI’nin GPT-3.5 modeli tarafından desteklenen ve ChatGPT tarafından desteklenen bir yapay zeka asistanı. Ella-GPT, bir yapay zeka sohbet robotunun yapabileceği tüm görevleri yerine getirebilir. Soruları yanıtlayabilir, metin oluşturabilir, neredeyse gerçek zamanlı çeviriler sunabilir ve daha fazla içerik oluşturmak için fikir üretebilir.

Sohbet robotu, 70’ten fazla dili destekliyor ve girdi olarak sesi de kabul ediyor. Şirket, AI asistanının kullanıcıların günlük görevlerini yerine getirme ve kişiselleştirilmiş yardım sunma konusunda usta olduğunu belirtiyor. Bu asistan, ilk olarak 2023 yılında Tecno Phantom V Flip 5G ile piyasaya sürülmüştü.

Ella-GPT’nin yanı sıra, iki başka AI özelliğine de var. AI Ask veya AI’a Sor özelliği, kullanıcıların mesaj taslağı oluşturmasına ve önceden yazılmış metinleri gramer hataları açısından kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu asistan, arklı formatlarda içerik oluşturmak için kullanılabiliyor ve ayrıca Google Chrome tarayıcısıyla entegre olarak farklı web sitelerinde gezinirken üretken yetenekler sunuyor.

Camon 30 5G serisi ayrıca Not Defteri uygulamasında rastgele çizgilerden ve ana hatlardan benzersiz görüntüler oluşturmak için kullanılabilen AI Generate özelliğine de sahip. Oluşturulan görüntüler eskiz tarzında gösteriliyor, bu da kullanıcı deneyimini daha ilginç hale getiriyor. Yani ekrana karalama yaparak profesyonel bir portre ortaya çıkarabilirsiniz.

Tecno Camon 30 5G Serisi Neler Sunuyor?

Tecno Camon 30 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç full-HD+ AMOLED ekrana sahip. Diğer yandan Tecno Camon 30 Premier 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç 1,5K LTPO AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7020 yonga seti, Camon 30 5G modeline güç verirken, Camon 30 Premier 5G modeli Dimensity 8200 Ultimate yonga seti ile donatılmış durumda.

Kamera özellikleri açısından, her iki model de 50MP birincil kameraya sahip. Standart modelde 2MP derinlik sensörü bulunurken, Premier modelde 3X optik yakınlaştırmalı 50MP telefoto sensör ve 50MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise her iki modelde de 50MP selfie kamerası bulunuyor.

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Yeni yapay zeka güncellemesi ile Tecno harikalar yaratacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ella-GPT Galaxy AI gibi rakipleriyle mücadele edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!