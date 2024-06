X çıplak görüntüler konusunda yeni bir adım attı. Bir süredir Türkiye temsilcisi ile gündemde olan X platformu, kullanıcılarına sunduğu özgürlükçü yaklaşımla dikkat çeken bir adım attı. Artık, X platformunda müstehcen ve +18 içeriklerin paylaşımı resmen serbest bırakıldı. Geçmişte bu tür içeriklere net bir şekilde izin vermeyen veya yasaklamayan platform, yeni bir politika değişikliği ile bu durumu değiştirdi. X NSFW politikası değişti. X çıplaklık için yeşil ışık yaktı. Artık X porno içeriklere daha rahat erişim sağlayacak.

X Çıplak Görüntüler İçin Yeşil Işık Yaktı, X Porno İçeriklere İzin Verecek

X’in yeni NSFW politikası kapsamında, kullanıcılar artık müstehcen içerikleri paylaşabilecek. Ancak, bu içeriklerin belirli kurallara uygun şekilde etiketlenmesi zorunlu hale getirildi. Böylece diğer kullanıcılar, içeriklerin müstehcen olduğunu ve her yaş grubuna uygun olmadığını önceden bilebilecekler. X çıplak görüntüler konusunda bilgilendirmeye de önem veriyor.

Platformun resmi açıklamasında, “Kullanıcıların rızaya dayalı olarak üretilip dağıtıldığı sürece cinsel temalarla ilgili materyaller oluşturabilmeleri, dağıtabilmeleri ve tüketebilmeleri gerektiğine inanıyoruz.” ifadesi yer aldı. Bu açıklama, X platformunun müstehcen içeriklere karşı daha açık ve kabul edici bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Ancak bu yeni politika, her türlü cinsel içeriğin ve diğer NSFW (Not Safe for Work/ İş İçin Uygun Değil) içeriklerin platformda özgürce paylaşılabileceği anlamına gelmiyor. X yönetimi, özellikle şiddet içeren ve cinsel şiddet barındıran materyallerin kesinlikle yasaklandığını belirtti. Bu tür içeriklerin paylaşımı sıkı bir şekilde denetlenecek ve kurallara uymayan kullanıcılar yaptırımlarla karşılaşacak.

Bu yenilikle birlikte X platformu, kullanıcılarına daha geniş bir ifade özgürlüğü sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar, bu değişiklik sayesinde daha fazla çeşitlilikte içerik paylaşabilecekler ancak topluluk kurallarına uygun hareket etmek zorundalar. Yeni politika, platformun kullanıcı güvenliğini ve topluluk standartlarını korumaya devam ederken, içerik üreticilerine de daha geniş bir alan tanıyor.

Bu politika X çıplak içeriklere yeşil ışık yaktı olarak nitelendirilebilir. X porno içerikler konusunda zaten pek de sıkı bir denetim yapmıyordu. Sadece yapay zeka ile oluşturulmuş çıplak fotoğraflar platform için bir sorundu. Şimdi X çıplak içerikler konusundaki yeni kararı ile platform bu konuda biraz daha rahatlayacak.

İlginizi Çekebilir: Nazlıcan İrem Köroğlu kimdir? Türkiye onu TRT krizi ile tanıdı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konuda bir şey yapılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!