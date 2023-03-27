Tecno’nun bir Camon 20 Premier 5G isimli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Akıllı telefonun 2021’de piyasaya sürülen Camon 18 Premier’in yeni nesli olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geldiğimiz noktada bugün akıllı telefonun bazı görüntüleri ve teknik özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Sızdırılan görüntüde görüldüğü üzere Tecno Camon 20 Premier 5G, daha önce karşılaşmadığımız bir arka kamera tasarımına sahip. Tasarımda dört adet kamera var gibi gözükse de bunlardan bir tanesi LED flaş.

Ekran tarafında akıllı telefon FHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızı ile birlikte gelecek. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel tercih edilecek. Ekran boyutu tam olarak bilinmiyor ancak 6 inç civarı bir büyüklükte olacağı tahmin ediliyor.

Tecno Camon 20 Premier 5G, kaputun altında MediaTek Dimensity 1200 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Bunun yanı sıra akıllı telefon 8 GB sanal RAM’i de destekleyecek.

Beşgen şeklindeki devasa kamera kurulumunda bizleri üç adet kamera karşılayacak. Bunlardan ilki 108 MP çözünürlükte ana kamera. Bu ana kameranın OIS desteği de bulunuyor. 108 MP çözünürlükteki ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve henüz çözünürlüğü bilinmeyen makro kamera eşlik edecek.

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Akıllı telefonun ne zaman satışa çıkacağı veya ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesini umuyoruz.