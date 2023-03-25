Çinli akıllı telefon devi Tecno’nun kamerası ve işlemcisiyle pazarı adeta kasıp kavuran amiral gemisi akıllı telefonu Tecno Phantom X2 Türkiye’de satışa sunuldu. İşte canavarın sunduğu özellikler ve fiyatı!

Nispeten Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Geldi!

Tecno’nun amiral gemisi Phantom X2 serisinde bir de Pro model bulunuyor. Ancak firma, bu modeli ülkemizde satışa sunmamış.

Tasarımıyla dikkat çeken Phantom X2, 6.8 inç boyutlu devasa bir OLED ekrana sahip. 120Hz tazeleme hızı destekli olan bu ekran, FHD+ çözünürlükle bizleri karşılıyor. Ayrıca cihaz üst segmentte olduğunu haykıran bir şekilde kavisli ekranla donatılmış. Ekranda koruma olarak ise Gorilla Glass Victus tercih edilmiş.

Performans konusunda da iddialı bir model olan Phantom X2, MediaTek’in halihazırdaki en güçlü yonga setlerinden biri olan Dimensity 9000 yonga setiyle donatılmış. Bir amiral gemisinden beklediğimiz şekilde bu yonga setinde 5G bağlantısı da sunuluyor.

8 GB dahili bellek kapasitesi ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda yazılımın sihriyle bellek kapasitesini sanal olarak 5 GB daha yükseltebiliyor ve toplamda 13 GB belleğe sahip olabiliyorsunuz.

Kutudan Android 12 üzerinde kurulu HiOS 12 ile çıkan Phantom X2, 5160 mAh boyutlu oldukça büyük bir bataryaya sahip. Cihazda 45W hızlı şarj desteği de unutulmamış. Hızlı şarj sayesinde yalnızca 1 saatte cihazı tam şarj edebiliyorsunuz.

Cihazın en güçlü yanlarından biri olan kamera konusunda da dolu dolu özelliklerle bizleri karşıladığını görmek mümkün. Tecno Phantom X2’de 64MP çözünürlüklü ana kameraya, 13MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor.

Tecno, cihazın ana kamerasını dünyada bir ilke imza atarak RGBW sensör ile donatmış durumda. Bu sayede cihaz rakiplerine kıyasla çok daha fazla ışık alabiliyor ve karanlık vakitlerde çekilen fotoğraflarda bile sahneleri en iyi şekilde aydınlatabiliyor.

Cihazın nokta çentiğe sahip olan ekranında, ekranın orta kısmında bir özçekim kamerasına yer verilmiş. Bu özçekim kamerası da 32MP çözünürlüğe sahip. Ancak bu kameranın yalnızca 1080p çözünürlükte 30fps videolar çekmesi biraz hayal kırıklığı olmuş diyebiliriz.

Bluetooth 5.3, NFC ve 5G gibi yenilikçi bağlantıları bünyesinde barındıran cihaz, ülkemizde Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Media Markt’ta satışa sunulmuş durumda. Cihaz için belirlenen fiyat etiketi ise 19.999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Tecno Phantom X2, sunduğu güçlü donanım özelliklerine rağmen nispeten uygun fiyatıyla amiral gemisi segmentin rekabetçi modellerinden biri olmuş durumda.

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