TCMB Başkanı dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu! Pilot uygulama başlıyor…

Popüler kripto para alım satım platformu Binance’in başı ülkelerin dayattığı regülasyonlar ve yasaklamalar ile beladayken kısaca CZ ismiyle tanınan CEO Changpeng Zhao, yerine birini aradığını duyurdu. Peki bu durum aynı zamanda Binance kurucusu olan CZ’nin kendi şirketinden ayrılacağı anlamına mı geliyor?

Son aylarda Binance, ülkelerden ve bankalardan gelen yaptırımlar ile uğraşıyor. Japonya, İtalya ve Cayman Adalarındaki regülasyonlara uyumluluğunu sağlamadığı gerekçesiyle Binance, bankalardan ve hatta FTX gibi rakip kripto para alım satım platformlarından da önemli bir darbe yemişti.

Her ne kadar CZ, şirketinin merkeziyetsiz olmasıyla ve bir merkez ofisinin bulunmamasıyla övünse de kısa bir zaman önce Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi’ndeki bir yetkili Birleşik Krallık’taki regülasyon yapıcıların Binance’in bir merkezinin bulunmamasıyla problemi olacağını söyleyerek popüler kripto para alım satım platformunu uyarmıştı. Bunun üzerine medyada Binance, Birleşik Krallık’ta yasaklandı gibi haberler yer alsa da gerçekte yasaklanmamış ancak bazı kısıtlamalara tabi tutulmuştu. Merkeziyetsizlik, kripto para tutkunlarının değer verdiği bir olgu olsa da ne yazık ki bu durum ülkelerin regülasyonlarıyla büyük zıtlıklar oluşturuyor.

Bu yılın Nisan ayında Clubhouse’ta yapılan bir toplantıda konuşan CZ,

diyerek regülasyonlara bakış açısını dile getirmişti. Ancak hali hazırda geleneksel finans dünyasında uygulanan regülasyonlar, Binance gibi alım satım platformlarının merkezlerinin belirtmesini ve bulundukları ülkelerden lisans almasını gerektiriyor. Bu durum da Binance’in kurumsal yapısına karşıtlık oluşturuyor.

Konuyla ilgili ilk olarak 23 Temmuz’da Tayland Siam Ticari Bankasının bağlı olduğu SCB 10x şirketinde Yatırım Uzmanlığı görevinde bulunan Mukaya Panich ile sanal bir söyleşide konuşan CZ,

diyerek yerine Binance’i geçtiği zorlu süreçlerden kurtarabilecek birisini aradığını belirtti.

Ayrıca,

diye ekleyerek de koltuğunu devretmeye hazır olduğunu belirtmiş oldu.

Bu olay da medyada CZ’nin Binance’ten ayrılacağı şeklinde yankı bulsa da ardından twitter’dan açıklamalarda bulunan CZ, regülasyonlar ve uyumlulukla ilgili bir lider aradıklarını ancak kendisinin yerine başkasının aranması gibi bir planlarının olmadığını belirterek önceki sözleriyle çelişmiş oldu. Sonrasında attığı tweetlerde de Binance’in dünyanın her tarafındaki regülasyonlarla uyumluluğu sağlamaya hazır olduğunu, tüketicilerin korunmasının herkes için önemli olduğunu ve blok zinciri teknolojisinin etrafında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak istediklerini söyledi.

Kısa vadede kendisinin yerine başkasının geçmesi ile ilgili bir planlarının olmadığı üstünde sıkıca duran CZ, Binance için bir CEO değil, regülasyon geçmişi olan bir CEO arandığını belirterek yaşanan anlam karmaşasının önüne geçmeye çalışmış oldu.

CZ, sonradan attığı tweetlerde de,

diyerek CEO görevinden ayrılabileceğinin sinyallerini tekrar vererek kafa karışıklığını sürdürdü.

We are always hiring for CEOs.

I don't need to be CEO, and I am not leaving. I will always find ways to contribute to the community behind the logo tattooed to my forearm.

I am proud to be a member of the #binance ecosystem. Let's keep growing it.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 27, 2021