Çin, dijital para testinde 10 milyon kişiyi aştı!

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei, dijital para birimi testlerine olan katılımı artırmak için hazırlıkların tamamlandığını ve yeni kullanıcı sayısında da 10 milyon kişiyi aştıklarını belirtti.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei, stablecoinler ile ilgili “finansal sistem için riskli” ifadelerini kullandı. Yifei’nin bu ifadeleri oldukça ses getirdi. Yifei, bundan sonraki CBDC testlerine katılmak isteyen kişilerin bankanın bölge şubesinden kayıt yaptırabileceklerini ifade etti. Yifei, ülkedeki çeşitli bölgesel bankaların CBDC test listelerinde 10 milyondan fazla kişi bulunduğunu söyledi.

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Kripto paraların yükselen trendi ile birlikte devletlerin bu alana yönelik düzenlemeleri ve yaptırımları artarken, ülkeler kendi dijital para birimlerini üretme konusuna da ağırlık vermeye başladılar. Bu alanda öncü konumda olan ülke ise açık ara farkla Çin.

Çin dijital para teslerine 2019 yılında başladı. CBDC testi konusunda ülkedeki birçok bölgede testler yaptı ve büyük ölçüde bu testler tamamlandı. Milyonlarca dijital yuan airdrop modeli ile testlere katılan kişilerin dijital cüzdanlarına dağıtıldı. Uzmanlara göre yapılan testlerin ulaştığı büyüklük ile denemelerin sonuna gelinmiş olabilir. Ülkede yapılacak olan 2022 Kış Olimpiyatları’nda dijital yuan kullanımına başlanması da planların arasında.

Bilindiği üzere Çin, mayıs ayı ile beraber kripto madencilik tesislerine büyük yaptırımlar uygulamaya başladı. Yalnızca madencilik alanına yönelmekle de kalmayarak, içerisinde kripto para geçen her türlü işletmeyi ve iş modelini yasakladı. Yıllardır kripto alanına yönelik sert tutum içerisinde olan ülke, son dönemler itibariyle gerçekten yaptırımlara başladı.

Bazı isimler Çin’in bu operasyonlarının dijital yuanın karşısında bir rakibin olmaması için yapıldığını düşünüyor. Çin, bu adımları ile BTC fiyatını bir hayli etkilemiş, ülkedeki madencilik tesislerinin kapanmasına neden olmuştu.