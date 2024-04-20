Qualcomm, Snapdragon X Elite ile ilgili önemli bir duyuru yapmak üzere. Şirket, 24 Nisan‘da yapılacak duyuruya dair ipuçlarını Twitter’da paylaştı, ancak detaylar hala belirsiz. Snapdragon X Elite Windows çalıştıran bilgisayarları Apple M2 işlemciye sahip Mac’lerden daha hızlı yapacak. İşte Qualcomm’un yeni işlemcisi.

Qualcomm Snapdragon X Elite Duyurusu 24 Nisan’da



Qualcomm’un Twitter’daki paylaşımı, Snapdragon X Elite ile ilgili bir duyurunun 24 Nisan’da geleceğini belirtiyor. Ancak, neyin duyurulacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı tahminler, bu duyurunun ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlar için Snapdragon X Elite işlemcisinin resmi lansmanı olabileceğini öne sürüyor.

Snapdragon X Elite, geçen yılın sonlarında duyurulan bir ARM tabanlı çipset. Bu çip, geleneksel Intel x86 mimarili çipsetlere kıyasla daha iyi pil ömrü ve performans vaat ediyor. Hatırlatmak gerekirse, Apple Silicon olarak bildiğimiz Apple M serisi işlemciler de ARM mimarisini kullanıyor. Ancak şimdiye kadar bu işlemciyi kullanan herhangi bir cihazın duyurusu yapılmadı.

Snapdragon X Elite’i kullanan ilk dizüstü bilgisayarların, Microsoft’un Mayıs ayında tanıtması beklenen Surface Laptop 6 modelinin bir versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Ancak, Qualcomm’un duyurusu muhtemelen Microsoft’un etkinliğinden bir ay önce gerçekleştiği için, bu etkinlikte yeni Surface Laptop modelini görmeyebiliriz.

Bununla birlikte, Lenovo’nun bu işlemciyi kullanan bir dizüstü bilgisayarı olan Lenovo Yoga Slim 7 14 Snapdragon Edition sızdırıldı, bu da Qualcomm’un işlemcisini kullanan ilk cihazlardan biri olabilir. Bu cihazı daha önce Geekbench testlerinde görmüştük. Bu işlemciye sahip Lenovo notebook modeli harika bir performans sergileyerek dudak uçuklatmıştı.

Bu işlemciye ek olarak, muhtemelen bu ayın başlarında sızdırılan “Snapdragon X Plus” işlemcisinin resmi duyurusunun da yapılması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, Windows dizüstü bilgisayar pazarında heyecan verici bir dönemin yaklaştığını gösteriyor. Qualcomm’un duyurusunu bekleyenler, 24 Nisan’daki etkinliği heyecanla takip ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows bilgisayarlar nihayet Apple M serisi işlemciye sahip bilgisayarları geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!