Tüm dünyada artan karbon salınımına bağlı olarak küresel ısınmanın etkileri her gün daha fazla yaşanırken, yenilenebilir enerji sistemlerine ve karbon ayak izini azaltan projelere yatırım yapmak firmaların önceliği haline geliyor. Japonya merkezli Joint Crediting Mechanism (JCM); üretimde, sanayide, hastane, otel ve enerji santralleri gibi yüksek ve kesintisiz enerji ihtiyacı duyulan alanlarda karbon salınımını azaltan enerji projelerine hibe desteği vererek küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek için çalışıyor.

Kuruluş; bu amaçla 2013 yılından itibaren 30 ülkede Japonya merkezli firmaların üstlendiği Power EPC, kojenerasyon ve trijenerasyon ile yenilenebilir enerji sistemi projeleri için gerekli kriterlerin sağlanması durumunda, kapsamda değerlendirilemeyen inşai işler gibi kısımlar hariç toplam yatırım bedelinin yüzde 30’u ile yüzde 50’si tutarında hibe desteği sağlayabiliyor. Hibe edilen kaynak miktarı ise proje başına 14 milyon dolar’a ulaşabiliyor. Bu kapsamda JCM, Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 100. yıldönümü olan 2024 yılında hibe ve krediler için Türkiye’deki olası projeleri de değerlendirebilmek adına görüşmelerine devam ediyor.

Türkiye hükümeti ile JCM yönetimi; Türkiye’de ve yurt dışında yerli firmaların gerçekleştireceği enerji projelerine hibe sağlanması adına görüşmelerini tamamlamasının ardından, anlaşma gerçekleştiği takdirde Türk şirketleri, daha karbon salınımı yapan enerji sistemi yatırımlarında önemli bir maddi desteğe ulaşabilecek.

Proje sunmak için Türkiye’nin üyeliğini bekliyor

1912 yılında kurulan Japon üretim devi Yanmar’ın ülkemizde 2016 yılından beri faaliyette bulunan tam iştiraki Yanmar Turkey, karbon salınımını azaltan enerji sistemleri projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yanmar Turkey, bugüne kadar İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere birçok projede çevreci ve karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olan power EPC enerji sistemlerini hayata geçirdi. Yanmar Turkey, JCM’in hibe olanağı sağladığı ülkeler listesine Türkiye’nin de eklenmesi durumunda Türk şirketleriyle birlikte daha büyük enerji projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Ortalamada 5 MW ve üzeri güce sahip sistemler tercih ediliyor

JCM’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Yanmar Turkey Enerji Sistemleri İş Kolu Direktörü Yıldırım Vehbi Keskin, “JCM’in karbon ayak izini azaltan enerji projelerini desteklemesi sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor” dedi. Orta Asya ve Kuzey Afrika’da Yanmar Turkey’nin üstlendiği bazı enerji projeleri için JCM’e hibe ve kredi başvurusu yapıldığı ve bazıları için de başvuru hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydeden Keskin, “Japon kuruluş JCM şu ana kadar 233 projeye gerekli şartları yerine getirdiği için çeşitli miktarlarda hibe desteği sağladı. Böylece daha az karbon salınımı yapan enerji sistemleri devreye alınmış oldu. JCM, Yanmar Turkey’in başarıyla devreye aldığı kojenerasyon, trijenerasyon gibi yüksek verimliliğe sahip olan ve göreceli olarak yatırım miktarı muadil enerji yatırımlarına göre düşük olan maliyet verimli projeleri daha yüksek oranla destekleyebiliyor. Özellikle daha az yatırımla karbon ayak izini azaltan, genel olarak bakıldığında 5MW ve üzeri güce sahip projelerin başvuru oranı daha yüksek seyrediyor” dedi.

Yanmar Turkey rekabetçi tekliflerle öne çıkıyor

JCM hibe başvurusunun odak noktalarına da değinen Yanmar Turkey Enerji Sistemleri İş Kolu Direktörü Yıldırım Vehbi Keskin “JCM’e başvuru süreçleri yılın belli dönemlerinde birkaç kez yapılabiliyor ve sonrasında yaklaşık 2-3 ay süren değerlendirme sonunda tamamlanıyor. Yanmar Turkey olarak, bu tür karbon salınımını azaltan enerji projelerinde, öncelikle talebi teknik açıdan çok iyi anlayıp sonrasında rekabetçi bir şekilde teklifimizi sunuyoruz. Ardından yatırım kararı alan müşterilerimizle görüşmelerimize devam ediyor, sonrasında ise JCM kapsamında en iyi çözümleri ortaya koyarak enerji projelerimizi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.