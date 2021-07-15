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TCL’in İlk Yerlisi! | TCL 20 SE Kutu Açılışı
TCL, Türkiye’de akıllı telefon üreteceğini duyurduğu günden bu yana uzun zaman geçti. Birçok markadan beklediğimiz gibi TCL’den de ilk yerli üretim akıllı telefonu görme şansını yakaladık. Bakalım bizleri heyecanlandıran ilk yerli üretim TCL modeli yani TCL 20 SE kutusundan neler çıkıyor?
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TCL 20 SE, Snapdragon 460’la sunuluyor
Şüphesiz ki TCL 20 SE’nin en çok merak edilen tarafı işlemcisi. Pek de görmeye alışkın olmadığımız bir işlemciyle yani Snapdragon 460’la sunulan TCL 20 SE’nin performansı şuanda bizim için bile büyük bir merak konusu. Snapdragon 460’ın neler yapabileceği veya yapamayacağı kullanıcıların kafasındaki en büyük soru işaretlerini oluşturuyor. Sizler için Snapdragon 460’ın performansını da en detaylı şekilde test edip aktarmaya çalışacağız.
Cihazın kutusunu açtığımızda devasa ekranıyla beraber bizi TCL 20 SE karşıladı. 6.82 inçlik bu ekran, HD+ çözünürlüğe sahip. Şayet biz böyle büyük boyutlu bir ekranda en az Full HD+ bir ekran görmek isterdik. Fakat cihazın giriş segmenti için üretildiğini de unutmamak lazım. TCL 20 SE her ne kadar giriş segmentinde konumlanmış gibi gözükse de; bu segmentte alışkın olmadığımız şekilde stereo hoparlörlere sahip. Ayrıca kutudan Android 11’le geliyor. Ek olarak, bana kalırsa kullanımı Samsung’un ONE UI arayüzü kadar kolay ve akıcı olan TCL UI ile gelmesi de ayrı bir güzellik. TCL UI’a alıştığınız zaman, diğer arayüzler biraz sıkıcı gelmeye başlıyor dersek de abartmış olmayız.
Cihazın ağırlığıysa 206 gram. 206 gramlık ağırlık psikolojik sınırın üstünde gibi gözükse de; cihazın boyutlarını dikkate aldığımızda bunun gayet kabul edilebilir bir ağırlık olduğunu görüyoruz. Ekranın en boy oranı da 20.5 / 9 olarak seçilmiş ve bu en boy oranı gerçekten de alışılmışın dışında. Böylelikle cihazın uzun ince bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Şarj tarafında da kutudan 10W şarj aleti çıktığını görüyoruz. Cihazın 5.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryasını 10W şarjla doldurmak biraz zor olabilir. Cihazın şarjını sıfırdan tam şarja getirmenin uzunca bir vakit alacağı kesin. Fakat batarya kapasitesi 1 tam günü çıkarmak için fazlasıyla yeterli görünüyor. Yalnız bu noktada Snapdragon 460’ın pil tüketim performansının da pil ömrüne ciddi manada etki edebileceğini belirtmek lazım.
En kısa zamanda TCL’in yerli üretim ilk akıllı telefonu TCL 20 SE’nin incelemesiyle karşınızda olmaya çalışacağız. O güne dek kendinize iyi bakın.
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Aksesuar
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HarmonyOS ile ülkemize gelen ilk cihaz olan Huawei MatePad 11 incelemesiyle karşınızdayız. Hem HarmonyOS’un sunduklarını hem de tabletin detayları bu videoda
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İçindekiler
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HarmonyOS Türkiye’de!
HarmonyOS nihayet ülkemize geldi. Huawei’nin ortaya çıkardığı yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, tam manasıyla ekosistem kurmak adına ortaya çıktı. İlk bakışta Huawei’nin arayüzü olan EMUI’a fazlasıyla benzese de birçok noktada kolaylık da sunuyor.
Android uygulamalar çalışıyor mu?
En çok merak edilen konulardan biri Android uygulamaların yani APK’ların çalışıp çalışamama konusu. Ancak merak etmeyin, Android uygulamalarını kolayca kurup kullanabilirsiniz. Hatta Netflix mevzusu da çözülmüş gibi. Çünkü yüklediğim Netflix uygulama ayarlarına baktığımda Videwine L1 sertifikası ve 1080p çözünürlüğü desteği de nihayet gelmiş.
Tüm uygulamaları App Gallery, Petal Search ya da APKPure gibi platformlardan indirip kolayca kurabilirsiniz.
Uygulama Çoğaltıcı ile farklı deneyim
HarmonyOS’in EMUI zamanında da olan ancak artık daha fazla uygulama ile kullanımı fazlasıyla rahatlatan uygulama çoğaltıcı özelliği sayesinde tablette dik konumda kullanılabilecek uygulamalar yatay konumda da kullanılabiliyor. Örneğin Sahibinden’de arama yaparken sol tarafta kategorileri, sağda ise araçları görebilirsiniz. Ya da sağ tarafta bir evi incelerken diğer ev fiyatları ile karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süper Cihaz ile kolay ekosistem
Şu anda her ne kadar sadece FreeBuds 4 ile kullanılabilir olsa da HarmonyOS’in en büyük artısı Süper Cihaz konusu olacak. Tablet, telefon gibi cihazlarınızı destekli cihazlara kolayca kontrol panelinden erişilebilir hale geliyor. Örneğin tablette izlediğiniz bir görüntüyü HarmonyOS destekli bir televizyona, sesi de FreeBuds 4’e aktarabilirsiniz. Başka bir kişi de izlemek isteyince Huawei Sound vb. hoparlörlere de sesi aktarmak mümkün. Bunun için farklı farklı uygulamalar ve arayüzler de gerekmemesi en büyük artısı.
Widget desteği
Genel olarak widget olarak adlandırdığımız mikro servisler de HarmonyOS ile deneyimi kolaylaştırıyor. Takvim, kamera vb. uygulamalar ile bu widget’ları ana ekrana yerleştirerek daha rahat ve daha fazla bilgi ve kolaylığın olduğu bir düzene geçebilirsiniz.
Çoklu ekran işbirliği PC’de
Artık MatePad 11 ile gelen HarmonyOS ve MateBook modellerindeki PC Manager güncellemesi sayesinde MatePad cihazlarınızı bilgisayarların ikinci ekranı yapabilirsiniz. Hatta aynı ekranı paylaşarak Photoshop, InDesign, Illustrator gibi programlarda çizim tableti olarak kullanmanız da mümkün.Bir diğer yandan artık akıllı telefonunuzun ekranını tablette de paylaşabileceksiniz.
Gelelim MatePad 11’e
Huawei MatePad 11, tasarımsal olarak bir önceki nesil MatePad yerine MatePad Pro’yu daha fazla andıracak şekilde tasarlanmış. İnce çerçeveler ve ortaya konumlandırılan ön kamerası ile oldukça keyifli bir deneyim vadediyor.
Tasarım özellikleri
253,8 mm uzunluğu,, 163,3 mm genişliği ve 7,25 mm kalınlığında olan MatePad 11 485 gram da ağırlığa sahip. Bu sayede kolay taşınabilir bir yapıda geliyor.
10,95 inç boyutunda ekrana sahip olan MatePad 11, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS panel kullanıyor. Bu panelde 120 Hz tazeleme hızı sunan Huawei, 275 PPI değer ve DCI-P3 renk gamut desteği de sağlıyor.
Donanımsal özellikler
Donanım bazında Qualcomm Snapdragon 865 ile kutudan çıkan tabletin güç konusunda da bu nedenle bir sorunu olmadığını görüyoruz. Adreno 650 ile oyunlarda sağlam bir deneyim vadeden cihazda 6 GB RAM ve 64, 128 ile 259 GB depolama alanı ve Micro SD kart desteği de yer alıyor.
4 adet Harman Kardon destekli ve Histen 7.0 geliştirmesi içeren hoparlörleri de Netflix’de Full HD olarak izleyeceğiniz dizi, film ve belgesellere sağlam bir ses desteği de sunuyor.
Akıllı Manyetik Klavye ve M Pencil
Şu anda ön satışta satın aldığınızda M Pencil’ın yeni nesilini ve Akıllı Manyetik Klavye ile gelen MatePad 11, bu iki aksesuar ile muhteşem bir deneyim sağlıyor. Klavye kılıf görevi görürken, 55 ve 65 derecelik açılarda kullanılabilir durumda. İngilizce klavye olması bir dezavantaj olsa da 1,3 mm tuş mesafesi ile gelmesi kolay bir kullanım sağlıyor. Fakat satın alımlarda Türkçe Q klavye çıkacağını da öğrendik. Aynı zamanda çoklu ekran işbirliği için de bağlantı sağlıyor.
Yeni nesil M Pencil ise 4096’dan fazla basınç sensörü ile gerçek bir kalem deneyimi vadediyor. Eğim ve gölge vermek için gerçekte hangi açıyı vermek gerekiyorsa bu kalem ile MatePad 11’de de sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda 2 ms kadar kısa bir gecikme ile kolay yazım ve çizim yapabilirsiniz.
Bağlantılar
Bağlantı kanadında Tip-C yuvasından şarj ve klavye-fare gibi bağlantı desteği de sunan Huawei MatePad 11, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği de sunuyor.
Batarya ve şarj
Batarya kanadında ise 7.250 mAh değerinde büyük bir batarya kullanan tablet, 22,5 Watt değeri ile şarj oluyor. 5 Watt değerinde de tersine şarj desteği sunuyor. Açıkcası 22,5 Watt değerini az da bulduğumuzu söyleyelim. Huawei Matebook’larda olan şarj aleti ile 65 Watt değerinde veya 40 Watt ile şarj olması daha güzel olabilirdi.
Ancak 12 saate kadar dizi film izleme gibi detayları olan cihazı ben 2 günde bir şarja taktığımı belirtelim. Bu nedenle de hızlı şarjı pek aradığım söylenemez.
Genel olarak baktığımızda ise Huawei MatePad 11 bize HarmonyOS deneyimini ilk sıradan yaşatan güçlü, keyifli bir tablet olmuş.Klavye ve M Pencil ile 5.000 TL fiyatı ise gerçekten muhteşem.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ALINIR MI?
OPPO, yerli üretim akıllı telefonlarının arasına en son A74 modelini kattı. Bizde sizler için bir editör gözüyle değil, kullanıcı gözüyle bu telefonun alınıp alınmayacağı konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Eren’in OPPO A74 hakkındaki düşüncelerinde telefonun en öne çıkan özelliklerinin başında batarya performansının çok iyi olduğunu vurguladı.
Bakmakta fayda var: TURKNET | Nesini Sevmiyorsunuz? #FİNAL
OPPO A74 teknik özelliklerine bakacak olursak:
Ekran: 6.43 inç Full HD+ AMOLED 409 ppi
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 Adreno 610 4GB RAM 128GB Hafıza
Android 11 ColorOS 11.1
Kamera:48 MP + 2 + 2, 16MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekli
Ses: Mono hoparlör, kulaklık girişi
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 Bluetooth 5.0
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İnternet
TURKNET | Nesini Sevmiyorsunuz? #FİNAL
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de ülkemizde faaliyet gösteren internet sağlayıcılarından olan TURKNET konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: REDMI NOTE 10 PRO! | Gecikmiş inceleme
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:25 Müşteri hizmetlerinin ilgi ve alakasının az olması 02:32 Fiyatlar yükseldi bunu sevmedim.
03:37 Müşteri hizmetlerini internet üzerinden olması, canlı bir kişiyle muhatap olmamak kötü bence geri kalan her şey güzel.
04:28 İstanbul dışında pingler çok yüksek sırf bunun yüzünden Turknet’ten başka İSS’ye geçiş yaptım pingimde yarıdan fazla azalma oldu.
05:27 Saha ekipleri çok da bilgili değil, bir sorun olduklarında çözmekte sıkıntı çekiyorlar.
08:30 İnternet gitti 1 haftada çözemediler, ilgi yok, iptal için hala faks kullanıyorlar, bir daha mı Turknet, asla.
11:18 Bulunduğum bölgede TT altyapısını kullanıyor defalarca arıza kaydı oluşturmama rağmen söyledikleri tek şey hızınız çok fazla o yüzden bant genişliği kaldırmıyor 8 mbps’e düşürün oldu. 2021de 8mbps…
12:17 Bedava kullanacağız diye herkesi Türknet’e geçirdik, her sorunda bizi aramaları en kötü yanı.
13:11 Taahhüt olmamasından dolayı istedikleri gibi zam yapabiliyorlar.
15:28 Fiyatları hariç iyi. Verilen hıza göre fiyatlandırma olması gerekiyor artık Telekom alt yapısına suçu atıyorlar onlarda herhalde.
17:28 VDSL’den fibere geçerken aboneliği iptal edip tekrar başvuru yapmaktan nefret ediyoruz çok saçma değil mi?
19:27 Yağmur yağınca İnternet yavaşlıyor 4 ev değiştirdim yıllardır sebebini anlayamadım.
20:40 Gigafiber yatırımları İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy haricinde diğer ilçelere yatırım yapmaması.
22:53 iOS uygulaması aylardır çalışmıyor.
23:48 Fiyat dengesizliği var 100 Mbps alan adamda aynı parayı ödüyor 16 Mbps alan da.
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