TCL’in İlk Yerlisi! | TCL 20 SE Kutu Açılışı

HarmonyOS ile ülkemize gelen ilk cihaz olan Huawei MatePad 11 incelemesiyle karşınızdayız. Hem HarmonyOS’un sunduklarını hem de tabletin detayları bu videoda

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HarmonyOS Türkiye’de!

HarmonyOS nihayet ülkemize geldi. Huawei’nin ortaya çıkardığı yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, tam manasıyla ekosistem kurmak adına ortaya çıktı. İlk bakışta Huawei’nin arayüzü olan EMUI’a fazlasıyla benzese de birçok noktada kolaylık da sunuyor.

Android uygulamalar çalışıyor mu?

En çok merak edilen konulardan biri Android uygulamaların yani APK’ların çalışıp çalışamama konusu. Ancak merak etmeyin, Android uygulamalarını kolayca kurup kullanabilirsiniz. Hatta Netflix mevzusu da çözülmüş gibi. Çünkü yüklediğim Netflix uygulama ayarlarına baktığımda Videwine L1 sertifikası ve 1080p çözünürlüğü desteği de nihayet gelmiş.

Tüm uygulamaları App Gallery, Petal Search ya da APKPure gibi platformlardan indirip kolayca kurabilirsiniz.

Uygulama Çoğaltıcı ile farklı deneyim

HarmonyOS’in EMUI zamanında da olan ancak artık daha fazla uygulama ile kullanımı fazlasıyla rahatlatan uygulama çoğaltıcı özelliği sayesinde tablette dik konumda kullanılabilecek uygulamalar yatay konumda da kullanılabiliyor. Örneğin Sahibinden’de arama yaparken sol tarafta kategorileri, sağda ise araçları görebilirsiniz. Ya da sağ tarafta bir evi incelerken diğer ev fiyatları ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

Süper Cihaz ile kolay ekosistem

Şu anda her ne kadar sadece FreeBuds 4 ile kullanılabilir olsa da HarmonyOS’in en büyük artısı Süper Cihaz konusu olacak. Tablet, telefon gibi cihazlarınızı destekli cihazlara kolayca kontrol panelinden erişilebilir hale geliyor. Örneğin tablette izlediğiniz bir görüntüyü HarmonyOS destekli bir televizyona, sesi de FreeBuds 4’e aktarabilirsiniz. Başka bir kişi de izlemek isteyince Huawei Sound vb. hoparlörlere de sesi aktarmak mümkün. Bunun için farklı farklı uygulamalar ve arayüzler de gerekmemesi en büyük artısı.

Widget desteği

Genel olarak widget olarak adlandırdığımız mikro servisler de HarmonyOS ile deneyimi kolaylaştırıyor. Takvim, kamera vb. uygulamalar ile bu widget’ları ana ekrana yerleştirerek daha rahat ve daha fazla bilgi ve kolaylığın olduğu bir düzene geçebilirsiniz.

Çoklu ekran işbirliği PC’de

Artık MatePad 11 ile gelen HarmonyOS ve MateBook modellerindeki PC Manager güncellemesi sayesinde MatePad cihazlarınızı bilgisayarların ikinci ekranı yapabilirsiniz. Hatta aynı ekranı paylaşarak Photoshop, InDesign, Illustrator gibi programlarda çizim tableti olarak kullanmanız da mümkün.Bir diğer yandan artık akıllı telefonunuzun ekranını tablette de paylaşabileceksiniz.

Gelelim MatePad 11’e

Huawei MatePad 11, tasarımsal olarak bir önceki nesil MatePad yerine MatePad Pro’yu daha fazla andıracak şekilde tasarlanmış. İnce çerçeveler ve ortaya konumlandırılan ön kamerası ile oldukça keyifli bir deneyim vadediyor.

Tasarım özellikleri

253,8 mm uzunluğu,, 163,3 mm genişliği ve 7,25 mm kalınlığında olan MatePad 11 485 gram da ağırlığa sahip. Bu sayede kolay taşınabilir bir yapıda geliyor.

10,95 inç boyutunda ekrana sahip olan MatePad 11, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS panel kullanıyor. Bu panelde 120 Hz tazeleme hızı sunan Huawei, 275 PPI değer ve DCI-P3 renk gamut desteği de sağlıyor.

Donanımsal özellikler

Donanım bazında Qualcomm Snapdragon 865 ile kutudan çıkan tabletin güç konusunda da bu nedenle bir sorunu olmadığını görüyoruz. Adreno 650 ile oyunlarda sağlam bir deneyim vadeden cihazda 6 GB RAM ve 64, 128 ile 259 GB depolama alanı ve Micro SD kart desteği de yer alıyor.

4 adet Harman Kardon destekli ve Histen 7.0 geliştirmesi içeren hoparlörleri de Netflix’de Full HD olarak izleyeceğiniz dizi, film ve belgesellere sağlam bir ses desteği de sunuyor.

Akıllı Manyetik Klavye ve M Pencil

Şu anda ön satışta satın aldığınızda M Pencil’ın yeni nesilini ve Akıllı Manyetik Klavye ile gelen MatePad 11, bu iki aksesuar ile muhteşem bir deneyim sağlıyor. Klavye kılıf görevi görürken, 55 ve 65 derecelik açılarda kullanılabilir durumda. İngilizce klavye olması bir dezavantaj olsa da 1,3 mm tuş mesafesi ile gelmesi kolay bir kullanım sağlıyor. Fakat satın alımlarda Türkçe Q klavye çıkacağını da öğrendik. Aynı zamanda çoklu ekran işbirliği için de bağlantı sağlıyor.

Yeni nesil M Pencil ise 4096’dan fazla basınç sensörü ile gerçek bir kalem deneyimi vadediyor. Eğim ve gölge vermek için gerçekte hangi açıyı vermek gerekiyorsa bu kalem ile MatePad 11’de de sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda 2 ms kadar kısa bir gecikme ile kolay yazım ve çizim yapabilirsiniz.

Bağlantılar

Bağlantı kanadında Tip-C yuvasından şarj ve klavye-fare gibi bağlantı desteği de sunan Huawei MatePad 11, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği de sunuyor.

Batarya ve şarj

Batarya kanadında ise 7.250 mAh değerinde büyük bir batarya kullanan tablet, 22,5 Watt değeri ile şarj oluyor. 5 Watt değerinde de tersine şarj desteği sunuyor. Açıkcası 22,5 Watt değerini az da bulduğumuzu söyleyelim. Huawei Matebook’larda olan şarj aleti ile 65 Watt değerinde veya 40 Watt ile şarj olması daha güzel olabilirdi.

Ancak 12 saate kadar dizi film izleme gibi detayları olan cihazı ben 2 günde bir şarja taktığımı belirtelim. Bu nedenle de hızlı şarjı pek aradığım söylenemez.

Genel olarak baktığımızda ise Huawei MatePad 11 bize HarmonyOS deneyimini ilk sıradan yaşatan güçlü, keyifli bir tablet olmuş.Klavye ve M Pencil ile 5.000 TL fiyatı ise gerçekten muhteşem.