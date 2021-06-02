TCL, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu olan TCL 20 SE modelini tanıttı

Yakın geçmişte Türkiye’de TV üretiminin yanı sıra akıllı telefon üreteceğini de duyduğumuz TCL’den beklenen haber nihayet geldi. Resmi olarak Türkiye’de akıllı telefon üretmeye başladığını duyuran TCL’in, ülkemizde ürettiği ilk model de TCL 20 SE oldu. TCL 20 serisinin giriş segmentinde öne çıkan bu modelini satın almak isteyenler, www.tclshoptr.com adresinden ön sipariş verilebilecek.

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TCL 20 SE, Türkiye’de üretilen ilk TCL marka akıllı telefon oldu!

28 Mayıs 2021’de Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank tarafından ziyaret edilen üretim tesislerinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL20SE, giriş segmenti için iddialı özelliklere de sahip. 6.82 inç büyüklüğünde bir ekrana ve stereo hoparlörlere sahip olan akıllı telefon, 20.5:9 gibi sıra dışı bir ekran ölçüsüne sahip. TCL, kullanıcıların bu geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmesi için 20 SE modelinde kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliğini de sunmuş durumda. Bu sayede 6.82 inç büyüklüğündeki ekranda kullanıcılar bir yandan video izlerken bir yandan da diledikleri işlemi aynı ekranda yapabilecek. Cihazdaki parmak izi okuyucu da, arka kapakta konumlandırılmış durumda.

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TCL 20 SE, SDR’den HDR’ye dönüştürme teknolojisine sahip. Bu sayede ekran deneyimi de kullanıcılar için daha zevkli hale getirilmeye çalışılmış. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği de, yapay zeka destekli olarak gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Cihazda sunulan stereo hoparlörlerse, ses deneyimini de artırmayı amaçlıyor. Ayrıca TCL 20 SE modelinde kullanılan hoparlörlerin Hi-Res Audio sertifikasına sahip olduğunu da hatırlatmış olalım. Cihazın kalbinde de, Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Kamera

Kamera tarafında TCL 20 SE dörtlü bir arka kamera modülüne sahip. Cihazdaki ana kameraysa, 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılamak ve arka planı daha güzel hale getirmek üzere tasarlananan yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleri de TCL 20 SE’nin bünyesinde mevcut. Bu sayede renkli portre çekimlerinin yanı sıra, ilginç gökyüzü fotoğrafları çekilebiliyor.

İşlemci

Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemci setini kullanan TCL 20 SE, giriş segmentinin beklentilerini karşılayabilecek bir işlemciyle sunuluyor. 8 çekirdekli Snapdragon 460’ın yanı sıra cihazda Adreno 610 grafik işlem birimi bulunuyor. Performans yönünden 20 SE modelinin giriş segmentinin taleplerine cevap verebilecek bir donanıma sahip olduğunu söylemek de mümkün. Depolama ve Ram tarafındaysa cihaz 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacak.

TCL, yerli üretimle Türkiye’deki başarısını artırmak konusunda iddialı

TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösteriyoruz. TCL markası olarak ana stratejimiz, üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimize ulaştırmak. Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi başarıyla gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Türkiye’deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla kapsamlı ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesi yaratacağız.”

Yerli üretim akıllı telefonla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Pazarlama Müdürü Arzu Topuz ise “Türkiye pazarı, TCL bünyesinde öncelik verilen ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapılan pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Alcatel markasının yanı sıra, Kasım 2019’dan itibaren TCL markalı ürünlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim süreciyle birlikte TCL markamızla ilgili iletişim ve pazarlama yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.

Türkiye’de üretilen ilk model olan TCL 20 SE, 2.799 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Ek olarak TCL, 20 SE modelini satın alan kullanıcılara 3 aylık Ekran Koruma Garantisi de sunacak. Dileyen kullanıcılarsa şimdiden TCL 20 SE için ön sipariş verebiliyorlar. Ön sipariş vermek isteyen kullanıcılarsa, buraya tıklayarak TCL’in resmi ön sipariş sayfasına ulaşabilirler. 20 SE modeli, yeşil ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seneğiyle satışa sunulacak.

Bizler de HWP ekibi olarak TCL’in ülkemize yaptığı yatırımı destekliyor ve ülkemizde üretim ve istihdam sağladıkları için kendilerine teşekkür ederek; çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz.