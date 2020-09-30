TCL televizyonları “Yerli Üretim” ile Türkiye’de satışta!

TCL markası, kendi markasını taşıyan telefonlarının ardından televizyonları ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye’de üretilen ilk televizyonlar, Vatan ve Mediamarkt mağazalarının yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor ve n11 gibi e-ticaret platformlarında Bilkom tarafından satışa sunuldu.

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TCL televizyonların üretimi Türkiye’de gerçekleştirilirken, Bilkom da ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet gösterecek. Pazara ilk olarak P8M serisi 50 ve 55 inç 4K UHD Android TV’ler sunulurken, çok yakında ürün ailesine C715 serisi 55 inç QLED teknolojili Android TV modelini de katılacak.

TCL TV, Bilkom ile Türkiye pazarında!

Bilkom-TCL iş birliğinin detaylarını paylaşmak üzere düzenlenen dijital basın toplantısında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, bilişim sektöründe 36 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olduklarını belirterek, “Teknolojinin olduğu her yerde Bilkom olarak varız. En iyi markaları, en yeni teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Bir süredir akıllı evin merkezi olacağı öngörüsüyle televizyon kategorisinde de olmak istiyorduk. Son 3 yıldır telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerde başarılı bir iş birliği yürüttüğümüz TCL Grubu ile televizyon kategorisine de güçlerimizi birleştirmeye karar verdik” dedi. Bilkom’un ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet göstereceğini ifade eden Ballıkaya, “Türkiye’deki teknoloji takipçilerine, TCL’nin ileri teknoloji ürünü TV’lerini, uygun maliyet ve kaliteli tüketici deneyimi ile sunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Dünya ikincisi evdeki eğlenceyi tanımlayacak!

TCL Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Satış Direktörü Kevin Wang da basın toplantısına gönderdiği video mesajda, “Türkiye pazarına Bilkom ile yeni giriyoruz, ancak küresel televizyon endüstrisinin önde gelen oyuncularından biriyiz. 160’tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor, dünya çapında 300 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Misyonumuz ‘yenilikçi bir teknoloji ile hayatı akıllı hale getirmek’ ve bunu 28 Ar-Ge tesisimiz aracılığıyla yapıyoruz. Bilkom ile iş birliğimiz, insanların hayatlarını zenginleştirecek ve en yeni TCL TV modelleriyle evdeki eğlenceyi yeniden tanımlayacak” dedi.

TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD’de 2., Fransa ve Kanada’da 3. sırada yer aldı. Şirket, 2020’nin ilk yarısında global pazarda ulaştığı yüzde 12,7 payla en büyük 2. TV üreticisi konumunu güçlendirdi. Kalite-fiyat-teknoloji üçgeninde kendini kanıtlaması nedeniyle girdiği tüm pazarlarda hızlı bir şekilde zirveye çıkan TCL televizyonların hem Android işletim sistemi, hem de büyük ekran sunmasının yanı sıra avantajlı fiyatlarıyla da geniş bir hedef kitlesine ulaşacağı öngörülüyor.

TCL TV’ler, AI-IN teknolojisiyle yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getirerek TV izleme deneyimini de en üst noktaya taşıyor. TCL, QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşırken, canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor. Türkiye pazarına ilk olarak P8M serisi 50 ve 55 inç 4K UHD Android TV modelleri ile giren ve Ekim ayında C715 serisi 55 inç QLED Android TV modeli satışa sunulacak TCL’in aralık ayından itibaren ürün gamı 32 inçten 75 inçe kadar yeni modeller ile zenginleşecek.

TCL TV Türkiye fiyatları

TCL televizyonlarından ilk pazara sunulan P8M serisinin fiyatları da belli oldu. 50 inç (126 ekran) versiyonunun 4.899 TL fiyatla, 55 inç (139 ekran) versiyonu ise 5.799 TL fiyatla tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.