Akıllı TV
TCL televizyonları “Yerli Üretim” ile Türkiye’de satışta!
TCL markası, kendi markasını taşıyan telefonlarının ardından televizyonları ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye’de üretilen ilk televizyonlar, Vatan ve Mediamarkt mağazalarının yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor ve n11 gibi e-ticaret platformlarında Bilkom tarafından satışa sunuldu.
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TCL televizyonların üretimi Türkiye’de gerçekleştirilirken, Bilkom da ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet gösterecek. Pazara ilk olarak P8M serisi 50 ve 55 inç 4K UHD Android TV’ler sunulurken, çok yakında ürün ailesine C715 serisi 55 inç QLED teknolojili Android TV modelini de katılacak.
TCL TV, Bilkom ile Türkiye pazarında!
Bilkom-TCL iş birliğinin detaylarını paylaşmak üzere düzenlenen dijital basın toplantısında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, bilişim sektöründe 36 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olduklarını belirterek, “Teknolojinin olduğu her yerde Bilkom olarak varız. En iyi markaları, en yeni teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Bir süredir akıllı evin merkezi olacağı öngörüsüyle televizyon kategorisinde de olmak istiyorduk. Son 3 yıldır telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerde başarılı bir iş birliği yürüttüğümüz TCL Grubu ile televizyon kategorisine de güçlerimizi birleştirmeye karar verdik” dedi. Bilkom’un ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet göstereceğini ifade eden Ballıkaya, “Türkiye’deki teknoloji takipçilerine, TCL’nin ileri teknoloji ürünü TV’lerini, uygun maliyet ve kaliteli tüketici deneyimi ile sunmak istiyoruz.” diye konuştu.
Dünya ikincisi evdeki eğlenceyi tanımlayacak!
TCL Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Satış Direktörü Kevin Wang da basın toplantısına gönderdiği video mesajda, “Türkiye pazarına Bilkom ile yeni giriyoruz, ancak küresel televizyon endüstrisinin önde gelen oyuncularından biriyiz. 160’tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor, dünya çapında 300 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Misyonumuz ‘yenilikçi bir teknoloji ile hayatı akıllı hale getirmek’ ve bunu 28 Ar-Ge tesisimiz aracılığıyla yapıyoruz. Bilkom ile iş birliğimiz, insanların hayatlarını zenginleştirecek ve en yeni TCL TV modelleriyle evdeki eğlenceyi yeniden tanımlayacak” dedi.
TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD’de 2., Fransa ve Kanada’da 3. sırada yer aldı. Şirket, 2020’nin ilk yarısında global pazarda ulaştığı yüzde 12,7 payla en büyük 2. TV üreticisi konumunu güçlendirdi. Kalite-fiyat-teknoloji üçgeninde kendini kanıtlaması nedeniyle girdiği tüm pazarlarda hızlı bir şekilde zirveye çıkan TCL televizyonların hem Android işletim sistemi, hem de büyük ekran sunmasının yanı sıra avantajlı fiyatlarıyla da geniş bir hedef kitlesine ulaşacağı öngörülüyor.
TCL TV’ler, AI-IN teknolojisiyle yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getirerek TV izleme deneyimini de en üst noktaya taşıyor. TCL, QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşırken, canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor. Türkiye pazarına ilk olarak P8M serisi 50 ve 55 inç 4K UHD Android TV modelleri ile giren ve Ekim ayında C715 serisi 55 inç QLED Android TV modeli satışa sunulacak TCL’in aralık ayından itibaren ürün gamı 32 inçten 75 inçe kadar yeni modeller ile zenginleşecek.
TCL TV Türkiye fiyatları
TCL televizyonlarından ilk pazara sunulan P8M serisinin fiyatları da belli oldu. 50 inç (126 ekran) versiyonunun 4.899 TL fiyatla, 55 inç (139 ekran) versiyonu ise 5.799 TL fiyatla tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.
Akıllı TV
LG katlanabilir TV gelecek ay piyasaya çıkıyor, fiyatı 85.000$!
LG katlanabilir TV geçtiğimiz yıl dünyanın ilk katlanabilir TV’si olarak tanıtılmıştı, şimdi de satışa çıkıyor.
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LG katlanabilir TV neden farklı?
LG, akıllı TV pazarı söz konusu olduğunda hala oyunun zirvesinde. Şirket, dünyanın ilk katlanabilir TV’si olan “LG Signature OLED TV R” yi önümüzdeki ay piyasaya sürecek. Raporlara göre, bu yeni TV’ye özel web sitesi açıldı ve VIP davetiye için başvurular kabul edilmeye başlandı. Önümüzdeki ayın ortasında birkaç VIP organizasyonun ardından TV resmi olarak piyasaya çıkacak. Açıkçası bu cihaz 85.000 doların üzerinde olan fiyatı nedeniyle herkes için değil.
LG Signature OLED TV R, geçen yıl Ocak ayında düzenlenen 2019 Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) görücüye çıkmıştı. Başlangıçta geçen yıl satışa çıkması planlanıyordu ancak seri üretimi ve koronavirüs salgınıyla beraber oluşan sorunlar nedeniyle gecikmeler yaşandı. Şimdi firma önümüzdeki ay bu cihazın satışına başlamaya hazırlanıyor.
Dünyanın ilk katlanabilir TV’si, şık bir taban üzerinde ultra ince, esnek ve katlanabilen büyük boyutlu OLED panele sahip. Bu cihaz kullanılmadığında ekran otomatik olarak katlanıp zemine geri çekilebiliyor. Aynı zamanda cihazın katlandığı ve içine girdiği kısma 100W gücünde Dolby Sound’u destekleyen bir hoparlör sistemi entegre edilmiş. LG Signature OLED TV R ekran panelinin tamamen açılması yaklaşık 15 saniye sürüyor. Ayrıca, cihaz 50.000 defaya kadar katlanıp açılmayı destekliyor. Bu da cihazı günde 10 kez açıp kapatsanız bile 13 yıl sürebileceği anlamına geliyor.
Akıllı TV
Xiaomi, 5G destekli akıllı televizyon duyurdu!
Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan 5G teknolojisinin, Nesnelerin İnterneti (IoT) projesi sayesinde farklı alanlarda kullanılması bekleniyor. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendiren Xiaomi ise bünyesinde dahili 5G modem barındıran yeni televizyon modelini duyurdu!
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Xiaomi Mi TV LUX Pro, yenilikçi pek çok özelliği ile tanıtıldı!
Geçtiğmiz ay şeffaf televizyon modeli Mi TV LUX Transparent Edition’ı tanıtan Xiaomi, bu alandaki yenilikçi modellerine hız kesmeden devam ediyor. Resmi olarak duyurulan Mi TV LUX Pro, markanın 8K mini-LED panel ve 5G bağlantı desteğine sahip ilk televizyonu olarak dikkat çekiyor. 82″ (208 cm) boyutundaki ekranın ince çerçeveleri gözü yormazken, televizyonun sağ ve sol kısmına 60W stereo hoparlör konumlandırılmış.
Mi TV LUX Pro’nun ekran paneli ayrıntılarında ise kalite hissiyatını arttıran detaylar yer alıyor. 2.000 nit parlaklık, 4.000.000:1 kontrast oranı ve 10.7 milyar renk gamının yanında mikro-LED teknolojisi görüntüyü gerçekçi biçimde yansıtmaya yardımcı oluyor. Mikro-LED panel, ekranı 960 farklı bölgeye ayırarak her bir bölgede 4.096 ışık seviyesi sağlayabiliyor. Ayrıca 60Hz video oynatma, SR görüntü geliştirme teknolojisi, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz MEMC, ALLM ve gürültü azaltma algoritması gibi pek çok teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi Mi TV LUX Pro, akıllı televizyon tarafında da pek çok kullanıcının hoşuna gidecek özellikler ile geliyor. 8K görüntü aktarımı sayesinde Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X konsolları için maksimum çözünürlük desteği sağlanıyor. Bünyesinde dahili 5G modem barındıran 4 çekirdekli Novatek işlemci, Mali-G51 GPU, 4 GB RAM, 256 GB depolama ve MIUI TV 3.0 işletim sistemi ise televizyonun akıllı kısmını oluşturuyor.
Televizyonun bağlantı tarafında çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, kızılötesi sensör, USB 3.0, HDMI 2.1, Gigabit/Fiber bağlantı gibi üst seviye detaylar bulunuyor. Ayrıca 5G desteğini kullanmak için eklenen SIM yuvası da televizyonun arka tarafına konumlanıyor. Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi TV Lux Pro’nun 49.999 yuan (7.330 $) gibi dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı TV
Karşınızda 163 inç ekranlı 4K microLED TV: LG Magnit
LG, televizyon dünyasında sınırları aşan son ürününü duyurdu. Firmanın microLED teknolojisiyle donattığı LG Magnit adlı bu televizyonun gerçekten duvar boyutunda devasa bir ekranı bulunuyor.
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Son birkaç yıl içinde, özellikle televizyon endüstrisinde yaşanan yenilikçi gelişmelerle sıkça karşılaşıyoruz. Bu gelişmelere ön ayak olan firmalardan birisi LG, her sene CES’te de inovasyonlar katarak geliştirdiği yepyeni TV’lerini duyuruyor. Güney Koreli şirket şimdi ise, “duvar boyutunda” ifadesini mecaz anlam olmaktan çıkarıp gerçeğe döken yeni televizyonunu tanıttı.
LG 163 inç ekranlı akıllı TV’si Magnit’i tanıttı!
Tamı tamına 163 inçlik ekranı bulunan 4K destekli LG Magnit, aynı zaman şirketin microLED teknolojisine sahip ilk televizyonu olma özelliğini taşıyor. LG de televizyonlarda yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bu piksel teknolojisiyle birlikte, 163 inçlik dev ekranda kullanıcılara gerçekten büyüleyici ve zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Kısaca özetlemek gerekirse microLED, OLED’e benzer şekilde LED ışıklarla destekleniyor; ancak microLED’in en büyük avantajı, OLED’in sağladığı aynı ekran parlaklığı seviyesini, çok daha düşük güç tüketimi ile kullanıcıya verebiliyor olması. Ayrıca microLED, televizyon üreticilerinin inceden daha ince paneller üretebilmelerini de hayli kolaylaştıran bir teknoloji.
LG Magnit TV’ye Alpha 7 Akıllı Görüntü İşlemcisi güç veriyor. Bunun yanı sıra cihaz, sahiplerinin kendisiyle etkileşimini sağlamak için sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle tümleşik LG webOS yazılımını da bünyesinde barındırıyor.
LG Magnit 4K microLED TV teknik özellikleri
◾ Piksel aralığı: 0.9 mm
◾ Parlaklık: 600 nit (Maks.); 1.200 nit (Tepe)
◾ Kontrast Oranı (10 lux): 150.000: 1
◾ Fiziksel piksel yoğunluğu (piksel / m²): 1.137.778
◾ LG Magnit Kabin malzemesi: Alüminyum Döküm
◾ Renk sıcaklığı: 7.300 K / 3.200 ~ 9.300 K (PC’de LED Assistant ile ayarlanabilir)
◾ Görsel İzleme Açısı (H × V): 160 ° × 160 °
◾ HDR desteği: HDR10, HDR10 Pro
◾ Metrekare Ağırlık (kg / m²): 34.6
◾ Piksel Yapılandırması: ı1R, 1G, 1B (Yerleşik Çip)
◾ Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ile +40 ° C
◾ IP sertifikası (Ön / Arka): IP50 / IP20
Yalnız LG, bu televizyonu standart bir ev kullanıcısından ziyade daha çok büyük şirketleri hedef alarak ürettiğini belirtti. Gerçekten de, baktığımız zaman böyle bir televizyonu oturma odasına konumlandırmak istemeyiz. Muhtemelen çoğu evin duvarından bile daha büyük olan LG Magnit, özünde toplantı veya konferans odalarına göz kırpıyor.
LG Magnit ile alakalı daha fazla bilgiye LG’nin sayfasından ulaşabilirsiniz.