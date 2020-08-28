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Cuma Raporu

Cuma Raporu #117: Zenfone 7, TCL TV Türkiye’de ve dahası

Cuma Raporu 117 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #117 haberleri

  • 03:30 Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro tanıtıldı
  • 13:53 TCL TV’ler Türkiye’ye geliyor
  • 23:22 Redmi Note 9 serisinde tozlanma
  • 28:02 Haftanın Epic Games bedava oyunları
  • 29:10 TikTok CEO’su istifa etti
  • 32:58 Vivo artık Türkiye’de
  • 40:21 Call of Duty Black Ops Cold War duyuruldu
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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #116: İkinci el yasası, Vivo Türkiye’de ve dahası!

21 Ağustos 2020

Yazan:

Cuma Raporu #116 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #94: Huawei P40 Pro serisi, virüs gündemi ve dahası

27 Mart 2020

Yazan:

Cuma Raporu #94 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #94 haberleri

02:17 Huawei P40 Pro serisi tanıtıldı

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18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı

25:58 Gökçeada Belediyesi’nden Netflix hediyesi

28:06 Epic Games’ten 3 bedava oyun

29:19 Instagram “birlikte izle” özelliğini tanıttı

30:47 K30 Pro Zoom – K30 Pro tanıtıldı

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #92: Redmi Note 9 serisi, çakılan BTC ve dahası

13 Mart 2020

Yazan:

Cuma Raporu #92: Redmi Note 9 serisi, çakılan BTC ve dahası

Cuma Raporu #92 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #92 haberleri

  • 00:15 Coronavirüs ve etikleri
  • 17:07 Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı
  • 25:13 Netflix Türkiye’den 6 proje daha: Exatlon Challange, Atiye ve fazlası!
  • 36:22 Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı!
  • 43:27 Oppo Akıllı TV modellerini 2020’nin 2. yarısında tanıtacak

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