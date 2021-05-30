TCL, Arçelik iş birliğiyle akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı!

TCL, Arçelik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonların üretimine başladı. Yerli üretimin başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Arçelik’in Çerkezköy’de bulunan fabrikasını ziyaret etti.

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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Arçelik ve TCL yetkilileri de fabrika ziyaretinde yer aldı.

Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği üreticilerinden biri olan TCL; Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran marka ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Arçelik, TCL markalı akıllı telefonların yerli üretimine başladı.

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Yerli üretim sürecini TCL ve Arçelik’in yöneticileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yakından takip etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank düşüncelerini şöyle ifade etti. “TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var.” dedi.

TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca ise şunları belirtti: “Akıllı telefon, modem, tablet ve akıllı saat gibi farklı alanlardaki ürünlerimizi ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmanın mutluluğuna, 2019’dan bu yana yaptığımız yatırımların devamı olarak TCL markalı akıllı telefonlarımızın ülkemizde üretimine başlamanın gururu ve heyecanı eklendi. Yerli üretimle birlikte ülkemizdeki kullanıcılara artık ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip akıllı telefonlarımızı sunmaya başlayacağız. AR-GE kabiliyeti ve üretim teknolojileri ile ülkemizin ve dünyanın lider şirketlerinden Arçelik ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ürün ve çözümlerimizi hem hızlı hem de elverişli şartlarda tüketicilere ulaştırabileceğiz.”

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL’nin cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, “Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık.” dedi.

TCL Electronics hakkında

TCL Electronics, dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği şirketlerinden, dünyanın öncü televizyon ve mobil cihaz üreticilerinden birisidir (TCL Communication, TCL Electronics’in yüzde yüz iştirakidir). Yaklaşık 40 yıldır dünya çapında kendi üretim ve Ar-Ge merkezlerini yöneten TCL, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik’teki 160’dan fazla ülkede ürünlerini satmaktadır. TCL, “AI x IoT” stratejisi kapsamında televizyon, akıllı telefon, ses cihazları ve akıllı ev ürünleri gibi tüketici ürünlerinin araştırılmasında, geliştirilmesinde ve üretilmesinde uzmanlaşmaktadır.