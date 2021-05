TCL, Arçelik iş birliğiyle akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı!

General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GMPods 2 Ailesi modellerini tanıttı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs tarihinden başlayarak üç gün süren lansman etkinliği ile GM 21 Pro, GM 21 Plus, GM 21, GMPods 2 Pro ve GMPods 2 ürünlerini tanıttı.

GM 21 Pro Kamera Özellikleri;

General Mobile, GM 21 Pro modeli kamera tarafında kullanıcılara 48MP Ultra HD kamera, makro kamera, 115 derece ultra geniş açı kamera ve derinlik özelliği veren portre modu kamera ile dörtlü yapay zeka kamera deneyimi sunuyor.

108MP süper piksel modu bulunan GM 21 Pro, yapay zeka kamera desteği ile ultra net fotoğraf deneyimi

sunacağını belirtiyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera yer alan özellikler arasında.Video özelliklerinde ise, 4K kayıt özelliği, ağır çekim ve hızlı çekim modları bulunuyor.. 16MP Selfie kamerası olan GM 21 Pro’da ek olarak ekran flaşı da konumlandırılmış.

Ekran ve Donanım Detayları:

GM 21 Pro, 6.67 inç ekran boyutu, FHD+ 1080×2400 piksel ultra yüksek çözünürlük ile %90.23 oranında

ekran özelliklerine sahip. 8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan GM 21 Pro, 6GB RAM kapasitesi, 128GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği barındırıyor.

5000mAh batarya bulunan cihaz, 15W hızlı şarj adaptörü ile geliyor. GM 21 Pro, güvenlik kanadında parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi ile sunuluyor. General Mobile GM 21 Pro Süper Siyah ve İnci Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.799 TL olarak açıklandı.

General Mobile GM 21 Plus

General Mobile GM 21 Plus modeli kullanıcılara 16MP kamera, makro kamera ve derinlik özelliği veren portre modu kamera ile üçlü yapay zeka kamera özelliği sunuyor. 96MP süper piksel modu bulunan GM 21 Plus, yapay zeka kamera desteği ile geliyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera özellikleri arasında yer alıyor. GM 21 Plus, 1080p kayıt, ağır çekim ve hızlı çekim modu video özelliklerini sunuyor. 8MP Selfie kamerası olan GM 21 Plus’da ekran flaşı da bulunuyor.

GM 21 Plus Ekran ve Donanım Detayları:

GM 21 Plus, 6.53 inç ekran boyutu, HD+ 720×1600 piksel çözünürlük ile %90 oranında yeni nesil su

damlası ekran deneyimi sunuyor. 8 çekirdekli MediaTek HelioG35 işlemci sunan GM 21 Plus, 4GB RAM kapasitesi, 64GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği ile ek depolama alanı sunuyor.

5050mAh batarya kapasitesine sahip olan GM 21 Plus, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği de sunuyor.

General Mobile GM 21 Plus ile Çarpıcı Siyah ve Çarpıcı Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışta. Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21 Plus’ın tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.999 TL olarak açıklandı.

GM 21 Modeli:

Tanıtımı gerçekleştirilen üçüncü ürün olan GM 21 modeli ise giriş seviyesi akıllı telefon konumunda.6.517 inç büyüklüğünde yeni nesil su damlası ekran, yapay zeka üçlü kamera, 8 çekirdekli SC9863A işlemci sunuyor. 3GB RAM kapasitesi, 32GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği ile ek depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 5000mAh batarya kapasitesi bulunan cihazda Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği de konumlandırılmış.

General Mobile GM 21, Koyu Mavi, Gök Mavisi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21’in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.599 TL olarak açıklandı.

GMPods 2 Pro:

General Mobile tanıttığı yeni GMPods 2 Pro tam kablosuz kulaklık, 3,7 gram ağırlığında olan tek bir kulaklık ve üç tip değiştirilebilir silikonu ile tanıtıldı.

GMPods 2 Pro, hibrit sürücü sistemine sahip güçlendirilmiş performansı ve AAC HD ses kodeği ile her

bas ve tiz dengesini sağlayıp sağlıklı bir ses performansı sunuyor. Gelişmiş gürültü yalıtımı algoritması ve dört mikrofonlu gürültü engelleme sistemi konumlandırılan özellikler arasında.

Bluetooth 5.0 ile bağlantı kurabilen GMPods 2 Pro kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey sayesinde

müzik, sesli asistan, arama ve daha fazlasını akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmadan kulaklık

üzerinden kontrol edebilmenizi mümkün kılıyor.

Tek şarjla 3.5 saate kadar varan kesintisiz müzik deneyimi sağlayan GMPods 2 Pro, 600mAh Type-C

bağlantılı şarj kutusu kapasitesi ile de 17.5 saate kadar ilave ve toplamda 21 saate kadar varan neredeyse tüm gün kullanım deneyimi sunuyor.

General Mobile GMPods 2 Pro ile beyaz renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor. GMPods 2

Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 299 TL olarak açıklandı.

4 saatlik pil ömrü ve Type-C bağlantılı 380mAh kapasiteli şarj kutusu ile satışa sunuluyor. Bluetooth 5.1 ile bağlantı kurabilen GMPods 2, kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey ile müzik, sesli asistan arama ve daha fazlasını kulaklık üzerinden kontrol edebilirsiniz. General Mobile GMPods 2 ile siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

GMPods 2’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 199 TL olarak açıklandı.