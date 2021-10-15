TCL Mikro LED Ekranlı Thunderbird Akıllı Gözlüklerini Tanıttı

Akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklardan sonra hayatımıza yavaş yavaş girmeye hazırlanan yeni bir teknoloji de akıllı gözlükler . Yeni tanıtılan TCL Thunderbird Pioneer Edition en iyi akıllı gözlük olmaya aday.

Bakmakta fayda var: WhatsApp Uçtan Uca Şifreli Yedeklemeleri Bugünden İtibaren Başlıyor

Son üç senedir TCL mikro LED teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu ve bu çalışmaların sonucunda akıllı gözlüklerini tanıttılar. Saydam renge sahip olan ekranı sayesinde dışarıdan bakıldığında normal gözlükler gibi görünüyor ve herhangi bir farklılık yaratmıyor.

Bu yeni gözlükle beraber Xiaomi’nin konsept gözlüğündeki gibi mikro LED tek bir renk vermiyor. Her iki gözlükte de 4 µm boyutunda LED bulunuyor ancak TCL ekibi Thunderbird gözlüklerinin tam renkli bir görüntü göstermesini sağlayan tescilli bir algoritma geliştirdi. Akıllı gözlüklerle neler yapılabileceğinin bir gösterimi için de bir video yayınlandı. Temel olarak amaç, akıllı telefonunuzun ekranını değiştirmek olarak belirtiliyor. Ancak haberleri okuyabilir, mesajları görüntüleyebilir, programınızı kontrol edebilir ve akıllı evinizi kontrol edebiliyorsunuz.

Demo ayrıca, gözlüklerin tam ortasında burun kemiğinin hemen üstüne yerleşik bir kamerasına sahip olduğunu gösteriyor. Telefonunuza otomatik olarak aktarılan fotoğrafları da gözlük üzerinden çekebilmek mümkün. Bu ilk duyuruda kamera ya da gözlüklerin kendisi hakkında herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Akıllı ev aletleriyle de birlikte entegre çalışan gözlük perdeyi aç/kapa, ev kapısını kilitle/kilit aç ve hatta arabayı çalıştır komutu da verebiliyor. Bu sayede hayatınızın her noktasında gözlük size eşlik ediyor.

Şu anda akıllı gözlüklere internet bağlantısını sağlamak için hala telefonunuza ihtiyacınız var ve bu gözlükler çoğunlukla yan tarafa entegre edilmiş basit dokunmatik kontrollere sahip bir yüzeyden işlevini yerine getiriyor. Daha öncesinde gördüğümüz Snapchat, HTC, RayBan ve Xiaomi’den sonra TCL de bu pazara katıldı. Ancak marka TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition’ın tüketicilere ne zaman sunulacağını ve fiyat bilgisini açıklamadı.