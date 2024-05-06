Tesla’nın devrim niteliğindeki aracı Cybertruck, Amerika pazarında muazzam bir başarı elde etti ve kullanıcılar tarafından olumlu geri bildirimler aldı. Ancak, şu anda sadece ABD’de satışa sunulmuş durumda ve Avrupa pazarında henüz yer almıyor. Ancak, Elon Musk’ın Avrupa pazarında da varlık göstermek istediğine dair spekülasyonlar var. Ayrıca, Tesla’nın sadece Avrupa’da değil, Türkiye’de de büyümek istediği belirtiliyor.

Tesla’nın Türkiye’deki iddialı hedefleri arasında, Cybertruck modelini piyasaya sürerek yer alması da bekleniyor. Ancak, aracın yüksek maliyeti Türkiye’deki tüketiciler için bir zorluk olabilir. Bu maliyetler bir yana Tesla’nın tankı bugün ülkemizde görüntülendi. İstanbul’da kameralara yakalanan tank gibi arabanın neden ve nasıl ülkemize geldiği ise merak ediliyor.

Tesla Cybertruck İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi 📸@elonmusk Cybertruck in Istanbul 🇹🇷 #reklam | marka yer aldığı için pic.twitter.com/50Xr1c4FTU — HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) May 5, 2024

Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Şu anda Amerika’da yaklaşık olarak 90 bin euro olan fiyatı, vergiler ve ek maliyetlerle birlikte Türkiye’de oldukça yüksek bir seviyeye ulaşabilir. Türkiye’deki vergisiz fiyatının 3 milyon TL’ye yakın olacağını bizlere gösteriyor. Buna rağmen, Tesla’nın Türkiye pazarındaki varlığı arttıkça ve elektrikli araç kullanımı yaygınlaştıkça, Cybertruck’ın fiyatının da rekabetçi bir seviyeye düşebileceği düşünülebilir.

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Ancak, Türkiye’nin karmaşık yapılı şehirlerinde, Cybertruck’ın kullanımı pratik olmayabilir. Dar sokaklar ve yoğun trafik, bu tür büyük ve sağlam araçların manevra kabiliyetini sınırlayabilir. Bakalım Tesla çok konuşulan tankını ülkemize getirecek mi?