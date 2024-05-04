Ülkemizde belki de en çok tercih edilen fiyat bandı 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki telefonlar. Şuanda bu fiyat aralığında orta üst segment telefonlar yer alıyor. Uzun ömürlü bir şekilde telefon kullanmak isteyenler ve giriş segment telefon istemeyenler için birçok seçenek bulunuyor. Güncel olarak belki de en merak edilen modellerden ikisi ise POCO X6 Pro ile Samsung Galaxy A55 modelleri.

POCO X6 Pro sunduğu teknik özellikler bakımından segmentindeki en performanslı telefonlardan birisi. Samsung Galaxy A55 modeli ise premium tasarım anlayışını benimserken, segmentindeki dolu kamera paketine sahip telefonlardan birisi. Peki bu telefonlardan hangisini almak daha mantıklı? Kim hangi telefonu satın almalı? Bu sorunların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Siz de iki cihaz hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#POCO #Samsung #SamsungGalaxyA55