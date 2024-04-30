Kolay şifre kullananlar yandı. İngiltere’de tüm akıllı cihazların güvenliğini sağlamayı hedefleyen yeni yasalar yürürlüğe giriyor. Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yasaların, kullanıcıları bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumayı amaçladığı belirtildi. Artık, telefon, televizyon ve akıllı kapı zili gibi internete bağlı cihaz üreticilerinin asgari güvenlik standartlarını karşılamaları ve zayıf şifrelerle gelen teknolojilere son vermeleri gerekecek.

İngilitere Kolay Şifre Kullanmayı Yasakladı, 12345 Diye Şifre Koyan Yandı!

Yeni yasalar, markaların hataları ve sorunları kullanıcılara bildirmeleri ve güvenlik güncellemelerinin zamanlaması konusunda şeffaf olmalarını zorunlu kılıyor. Bu adımların, kullanıcıların güvenli alışveriş yapmalarına ve ürünlerini güvenle kullanmalarına yardımcı olması bekleniyor. Tüketici kuruluşu “Which?”, yeni önlemlerin alınmasında etkili olduğunu ve değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Which?’in politika ve savunuculuk direktörü Rocio Concha, Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi’nin sektöre açık bir rehberlik sağlaması ve yasayı ihlal eden üreticilere karşı güçlü yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, akıllı cihaz markalarının müşteriler için doğru olanı yapmalarını ve cihazların ne kadar süreyle destekleneceği konusunda bilgi sağlamalarını beklediklerini dile getirdi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry, günlük yaşamda giderek artan internet bağlantılı cihazlara bağımlılığımızın artmasıyla birlikte, internet kaynaklı tehditlerin de arttığını belirtti. Bakan Berry, yeni yasaların uygulanmasıyla tüketicilerin kişisel gizliliklerinin, verilerinin ve mali durumlarının güvende olduğundan emin olacağını ve Birleşik Krallık’ı çevrimiçi olarak en güvenli yerlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu yasalar, Birleşik Krallık’ın siber suçlara karşı direncini artırmayı amaçlayan ürün güvenliği ve telekomünikasyon altyapısı (PSTI) rejiminin bir parçası olarak yürürlüğe girecek. İngiltere, teknoloji alanındaki bu güncellemelerle daha güvenli bir dijital dünyaya doğru adım atmış olacak.

Burada kolay şifre koymanın yasaklanması öne çıkmış olsa da, asıl olay sadece kolay şifre ile alakalı değil. İngiltere, tüm akıllı cihaz kullanıcılarının güvenliğini düşünüyor ve kullanıcılar önlem almakta yetersiz kalsa bile, kolay şifre engelleme gibi uygulamalarla bu durumu aşmaya çalışıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’de de benzer önlemler alınmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!