WhatsApp Uçtan Uca Şifreli Yedeklemeleri Bugünden İtibaren Başlıyor

Facebook, bugünden itibaren iOS ve Android kullanıcıları için WhatsApp uygulamasında uçtan uca şifreli sohbet yedeklemelerini kullanıma sunduğunu açıkladı. Şirket, sohbetler için uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma hizmetini sunuyordu artık sadece sohbetlerde değil sohbetlerde ki gibi yedeklemelerde de şifreleme hizmetini kullanabilecekler.

Bu özellik uygulamanın en son sürümünü kullanan kullanıcılar için Facebook’un da söylediği üzere yavaş yavaş kullanıma sunulacak. WhatsApp yedekleri genellikle Google Drive ve iCloud üzerinde bulunuyor. Ancak şirket Google veya Apple üzerinden istendiği gün yedekleri kolluk kuvvetlerine teslim edebilir.

Yeni gelen bu şifreleme özelliği sayesinde kullanıcılar, WhatsApp bulut yedeklemelerini 64 haneli bir şifreleme anahtarı veya bir parola kullanarak güvence altına alabilecekler. Yani bu yedekleme hiç kimse tarafından erişilemez duruma gelecek.

WhatsApp Uçtan Uca Şifreli Yedeklemeyi Nasıl Etkinleştirebilirim?

Şifrelenmiş yedekleme hizmetini etkinleştirmek için iOS ve Android cihazlarınızda yapmanız gereken adımlar şunlardır;

WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne giriş yapın. Açılan pencerede Sohbetler > Sohbet Yedeklemesi > Uçtan Uca Şifreli Yedekleme seçeneğine giriş yapın. Açılan pencerede Devam seçeneğini seçin ve tercih ettiğiniz bir parola veya 64 haneli şifreleme anahtarı girmek için seçenekleri izleyin. Son olarak Bitti seçeneğini seçin ve WhatsApp’ın uçtan uca şifreli yedeklemenizi tamamlamasını bekleyin.

Uçtan Uca Şifreli Yedeklemeler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Bu hizmeti kapatma yöntemi etkinleştirmeye oldukça benzemektedir.

WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne giriş yapın. Açılan pencerede Sohbetler > Sohbet Yedeklemesi > Uçtan Uca Şifreli Yedekleme seçeneğine giriş yapın. Açılan pencerede Sohbet Yedeklemesini Kapatma seçeneğini seçin. Uçtan Uca Şifreli Yedeklemeyi etkinleştirirken belirlediğiniz parolayı ekranda bulunan bölüme girin. Son olarak ekrana gelen diyalog penceresinde bunu yapmak istediğinize onay isteyecek. Onayı verin ve Kapat seçeneğini seçin.

WhatsApp bu yeni özelliği dışında bir süredir sesli mesajlara ayrılmış ara yüzünü de geliştiriyor. Bunlar ilk sunulana bakılarak ve kabullenmişin dışında değişiklikler. Ancak çalışmalar hala devam ediyor bu yeni tasarımları yakında görmemiz mümkün olacak.

Eklenen bu yeni özelliklerin testleri kontrollü bir şekilde ve şirket içerisinde yapılıyor ancak aktif hale getirilen yeni özellikleri görmek mümkün oluyor. Son keşfedilen bir özellik ise yakında sesli mesajların kaydını duraklatmak mümkün olacak. Bu özellik sayesinde ses kaydının ortasında durmamız gerektiğinde gönderip devam etmek yerine kaydı duraklatıp devam edilebilecek.