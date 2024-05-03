Winamp, müzik dünyasında yeni bir soluk olmaya hazırlanıyor. Radionomy tarafından devralınan ve şu anda Llama Group’un sahibi olduğu uygulama, Spotify ve Apple Music benzeri bir müzik platformu olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni Winamp müzik platformunun 1 Temmuz 2024’te resmi olarak piyasaya sürüleceği duyuruldu. İşte yeni Winamp.

Winamp, Yenilikçi Müzik Platformu Olarak Geri Dönüyor: Spotify ve Apple Music için Tehdit

Llama Group, Winamp’ın geri dönüşüyle ilgili hedeflerini açıkladı. Şirket, Winamp platformunu günümüz müzik endüstrisinin karşılaştığı para kazanma zorluklarına “benzersiz bir çözüm” olarak tanımlıyor. Winamp, 2024 yılında 50.000 sanatçıyı platforma dahil etmeyi ve uzun vadede önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyon müzik yaratıcısını hedefliyor.

Winamp artık “sesin gücüyle” gelişen bir iş fırsatı olarak görülüyor. Llama Group, Winamp’ın mirasının hala güçlü olduğunun farkında ve canlı bir kullanıcı topluluğuna sahip olduğunu vurguluyor. Şirket, efsanevi uygulamanın gücünü kendi lehine kullanma niyetinde.