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TCL 10L modeli kutudan çıkıyor!
Bugünkü videomuzda ofisimize gönderilen TCL 10L modelini kutusunu açıyoruz.
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TCL 10L modelinin ekran tarafında 6.53 inç’lik Full HD+ çözünürlük sunan bir ekran modeli görüyoruz. Ekran tarafında IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Snapdragon 665 işlemciyle gelen cihazımızın 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneklerine sahip olduğunu görüyoruz.
Ön kamerada 16 MP çözünürlük tercih edilirken, arka tarafta ise 48 MP f/1.8 odak açıklığı sunan geniş açılı bir kamerayla birlikte 8 MP f/2.2 ultra geniş 2 MP makro ve 2 MP derinlik kameralı kullanılmış. Kamera dizilimine baktığımızda firmanın çizgisi içerisinde devam ettiğini ve kameraları yan yana dizmeyi uygun gördüğünü söyleyebiliriz.
Cihazda NXTVISION adı verilen özel bir görüntü modu çalışıyor. Bu mod görüntünün daha parlak ve güzel görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda HDR ve SDR gibi görüntü teknolojileri cihazımız tarafından destekleniyor.
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 Pro incelemesi | 6.500 TL eder mi?
Oppo Reno 3 Pro incelemesiyle karşınızdayız. 6.500 TL fiyatıyla dikkat çeken ve önemli özelliklere sahip Reno 3 Pro’nun detayları videomuzda!
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Oppo Reno 3 Pro incelemesi
Reno 3 Pro, dünya genelinde satışa çıkan Reno 3 Pro modelinden farklı olarak Reno 3 Pro 5G versiyonuyla ülkemize getirildi. 6.5′ inç boyutunda, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED bir panel ile gelen telefon 90 Hz tazeleme hızı sunmasıyla fark yaratıyor.
Gücünü Helio P95 değil, Snapdragon 765G’den alan cihazda, Adreno 620 grafik işlem birimi de yer alıyor. Buna ek olarak 12 GB bellek ve 256 GB gibi devasa bir depolama alanına sahip olan telefon, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri ile müzik, seyir ve oyun keyfinizi katlamayı başarıyor.
Reno 3 Pro kamera özellikleri
48 MP değerinde ana kamerasının yanı sıra 13 MP telefoto, 8 MP geniş açı ve 2 MP siyah/beyaz lens kullanan telefon, abisi Find X2’yi aratmayacak kalitede fotoğraf çekimi yapabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmanız da mümkün. Video kanadında 4K video çekebilen telefonda Ultra Video Sabitleme 2.0 ve Video Bokeh özellikleri de yer alıyor. Ultra Gece Modu ile de 1 lüks kadar karanlık ortamlarda oldukça başarılı videolar çekmeniz mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 Watt değerindeki VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen Oppo Reno 3 Pro 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Reno 3 Pro özellikleri ve fiyatı
- Boyut: 159.4mm x 72.4mm x 7.7mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Kuzey Işıkları / Karbon Siyahı
- Ekran: 6.5” 2400 x 1080 piksel AMOLED 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik işlem birimi: Adreno 620
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Video: 4K 30fps
- Batarya: 4250 mAh
- Hızlı Şarj: VOOC 4.0 (30W)
- Fiyat: 6.500TL
Pil Testi
PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite
Pil Düellosu serimizin yeni karşılaştırması Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi 9T ve Huawei P40 Lite arasında gerçekleşiyor. Bakalım pil performansı konusunda bu üç telefondan hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor?
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Realme 6i vs. Redmi Note 8 | Hız Testi
Hız Testi serimizin bugünkü konukları Realme 6i ve Redmi Note 8 cihazları olacak. Bakalım hangi cihazın hız değerleri daha iyi? Hep birlikte görelim.
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Test koşullarımız:
İki cihazı da ayrı ayrı çekimini gerçekleştiriyoruz. Böylece herhangi bir kayma veya geç basma durumu oluşmuyor. Aynı anda işlemlerin tümü gerçekleşmiş oluyor.
Hız Testi videomuzun zaman çizelgesi
0:15 realme 6i vs Redmi Note 8 Teknik Özellikleri
0:31 Uygulamaların sırasıyla açılması ve hafızadan çağrılması
3:56 Cihaz Açılış Hızı Testi
4:42 Geekbench Compute Değerleri
İyi seyirler…