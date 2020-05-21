TCL 10L modeli kutudan çıkıyor!

Oppo Reno 3 Pro incelemesiyle karşınızdayız. 6.500 TL fiyatıyla dikkat çeken ve önemli özelliklere sahip Reno 3 Pro’nun detayları videomuzda!

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Oppo Reno 3 Pro incelemesi

Reno 3 Pro, dünya genelinde satışa çıkan Reno 3 Pro modelinden farklı olarak Reno 3 Pro 5G versiyonuyla ülkemize getirildi. 6.5′ inç boyutunda, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED bir panel ile gelen telefon 90 Hz tazeleme hızı sunmasıyla fark yaratıyor.

Gücünü Helio P95 değil, Snapdragon 765G’den alan cihazda, Adreno 620 grafik işlem birimi de yer alıyor. Buna ek olarak 12 GB bellek ve 256 GB gibi devasa bir depolama alanına sahip olan telefon, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri ile müzik, seyir ve oyun keyfinizi katlamayı başarıyor.

Reno 3 Pro kamera özellikleri

48 MP değerinde ana kamerasının yanı sıra 13 MP telefoto, 8 MP geniş açı ve 2 MP siyah/beyaz lens kullanan telefon, abisi Find X2’yi aratmayacak kalitede fotoğraf çekimi yapabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmanız da mümkün. Video kanadında 4K video çekebilen telefonda Ultra Video Sabitleme 2.0 ve Video Bokeh özellikleri de yer alıyor. Ultra Gece Modu ile de 1 lüks kadar karanlık ortamlarda oldukça başarılı videolar çekmeniz mümkün.

4025 mAh değerindeki bataryasını 30 Watt değerindeki VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen Oppo Reno 3 Pro 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.

Reno 3 Pro özellikleri ve fiyatı