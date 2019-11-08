TCL Plex ön inceleme – 3500 TL’ye neler sunuyor?

MIUI 11, geçtiğimiz ay itibariyle son kullanıcı kitlesine yayınlanmaya başladı. Bundan Türkiye’de Mi 9T kullanıcıları da geçtiğimiz haftadan itibaren yararlanmaya başladılar. Bizde bu videomuzda sizin için gelen güncellemeyi test ettik.

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Öncelikle belirtmek isteriz ki yazılım yükseltmesine sahip olmak istiyorsanız MIUI 11 Global versiyonu kullanmanız gerekiyor. MIUI 10 Beta, MIUI 11 Beta kullanıcıları bu güncellemeden yararlanamıyor.

Eğer, cihazınıza varolan yükseltme gelmediyse Ayarlar kısmına gidip Sistem yükseltmeleri seçeneğinden sürümünüzü kontrol edebilirsiniz.

MIUI 11 minimal dizayna geçiş tamamlandı!

MIUI 10 tabanı üzerine kurulan güncelleme, birçok iyileştirmeyi yanında getiriyor. Uygulama simgelerinde daha yuvarlak bir tasarım anlayışı ve kalınlaştırılmış büyük yazı fontlarını gördüğümüz zaman çok daha şık bir dizayna geçmek için firmanın hamleler yaptığını görüyoruz.

İlk olarak Ayarlar kısmında fark ettiğimiz bu değişikliğe ek olarak çeşitli seçenekler arasında gezinirken uygulamanın size bazı tavsiyeleri verdiğini görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Ortam ekranı ve Kilit ekranı kısmına girdiğimizde alt tarafta “Diğer ayarlara mı ihtiyacınız var?” adlı bir panel karşılıyor. Bu panelde Şifreler ve Güvenlik tavsiyesi veriliyor.

Mi Paylaşımla 20 mbps dosya transferi mümkün!

Geçen aylarda haberini yaptığımız Mi Paylaşım uygulaması, Çinli teknoloji şirketleri; Oppo, vivo, realme ve Xiaomi arasında yapılan ortaklığı kapsıyor. Apple’ın AirDrop benzeri bir sistemle bunu gerçekleştirebilen uygulama sayesinde 5GB boyutlarında bir dosyayı saniyeler içinde cihazlar arası dosya transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bluetooth ve Wifi iletişim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bu yenilik oldukça işlevsel gözüküyor.

MIUI 11 ile ekran yansıtmak artık çok daha kullanışlı!

Akıllı telefonunuzun ekranını Wifi ile iletişim kurabilen herhangi bir cihaza yansıtmak için bildiğiniz üzere her Android cihazda da bulunan ayarlar sekmesi altında konumlandırılmış “ekran yansıtma” fonksiyonu ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat, firmanın artık bu özelliği “Cast” paneli altında üç ayrı seçenek görüyoruz.

Bunlardan ilki Türkçeye “Pencere küçült” diye çevrilmiş. Cihazınızın arayüzünde gezerken telefonunuzda açtığınız videoyu direkt televizyonunuza, monitörünüze herhangi bir ekrana yansıtabiliyorsunuz. Maç izlerken oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum.

İkincisi, “Ekran kapalı durumda yansıt” olarak adlandırılmış. Bu fonksiyon ile telefonunuzun ekranını kapatsanız bile işletim sistemi çalışmaya devam ediyor. Böylece pil tasarrufu da sağlayabiliyorsunuz.

Son olarak, özel olarak gizle opsiyonuyla birlikte seyir zevkini etkileyen izlediğiniz içeriği bölen bildirimlerin, yansıttığınız görüntüde, engellenmesini belirleyebiliyorsunuz.

Her Zaman Açık Ekran çeşitlendi: Kaleydoskop ve İmza

Her Zaman Açık Ekran modu, AMOLED panele sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Telefonunuzu kapattığınız takdirde, ekranınız açık kalmaya devam ediyor. Merak etmeyin bu özellik, kullanılan teknolojinin sadece imajın görüntülendiği alandaki pikselleri yaktığı için pil ömrünüzü etkilemiyor. Peki ne yenilikler getiriyor?

Kaleydoskop kısmı, Apple’ın watchOS arayüzünde de kullandığı bir geliştirme diyebiliriz. Telefonunuzun ekranını kapattığınız her seferde farklı bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Eklenen bir diğer seçenek ise İmza kısmı. Birçok renk seçeneği ve yazı tipinin eklendiği bu fonksiyonla birlikte herhangi bir yazıyı AOD ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Doğadan seslerle güne başlayın!

Son yeniliğimizde Alarm uygulamamızdan geliyor. Xiaomi’nin Global lansmanda bahsettiği bu geliştirme bünyesinde hava durumu alarmı, haftalık alarm ve normal zil sesleri olmak üzere üç tip getiriyor. Hava durumu alarmı gün içerisindeki meteorolojik değişikliklere göre bir zil sesi sizlere sunuyor. Böylece güneşli havalarda güne memnuniyetle başlayabiliyorsunuz.

Haftalık alarmda ise firma doğadan ilham aldığını söylüyor. Yağmur sesleri, kuş cıvıltıları, şelale şarıltıları; müzikler ile harmanlanarak kullanıcılarını rahatsız etmeden uyandırması amaçlanıyor.