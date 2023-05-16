Envantere girişine müteakiben İstanbul ve İzmir’de halkın ziyaretine açılan TCG ANADOLU, bugün planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul ve İzmir’de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul ve İzmir’de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor. Yerli ve millî savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir… pic.twitter.com/wS5jLGr9Pk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2023

TCG ANADOLU (L400) Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin ilk görevi, Deniz Kurdu Tatbikatı’na katılmak oldu.

DENİZKURDU-I ve II/2023 Tatbikatı, 1-4 Haziran 2023 ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilecek.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG ANADOLU da dâhil olmak üzere 107 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 56 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleri katılım sağlayacak.

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Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz, genel maksat ve ağır yük helikopterleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz, genel maksat, ihbar ve kontrol, hedef çekme ve elektronik test uçakları da tatbikata katılım sağlayacak.

Deniz Kurdu Tatbikatı’nın toplam; 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı ile kamu kurumları da dâhil yaklaşık 18.000 personelin iştiraki gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tatbikat kapsamında; 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında “Temel Deniz Eğitimleri” ve “Fiilî Silah Atışları”, 5 Haziran 2023 tarihinde 76 gemi tarafından “Liman Ziyaretleri” ve 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında kurgulanmış bir senaryoya istinaden “Çok Tehditli Ortamda Harekât” eğitimleri icra edilecek.

Gemide yer alan;

Silah sistemleri,

Savaş yönetim sistemi,

Elektronik harp sistemleri,

Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi,

Elektro-optik Arama Sistemi,

Lazer İkaz Sistemi,

Torpido Savunma Sistemi,

Radarlar,

Muhabere Sistemleri,

Seyir Sistemleri,

Bilgi Dağıtım Sistemleri yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.