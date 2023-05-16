realme, Coca-Cola ile yaptığı anlaşma ile realme 10 Pro modelinin çok özel bir versiyonunu çıkarttı. Bu versiyon ile Coca-Cola severlerin büyük ilgisini çekti. Hediyeler dolu kutu içeriği realme maskotu realmeow ve etiketleriyle birçok koleksiyoncuların portföyünde olması gereken ürünlerden birisi. Peki realme 10 Pro Coca-Cola Edition bizlere neler sunuyor, kutusundan neler çıkıyor gelin hep beraber yakından bakalım.

realme 10 Pro Coca-Cola Edition Teknik Özellikleri:

Tasarım: 163.7 x 74.2 x 8.1mm

Ekran: 6.72 inç IPS LCD 120Hz FHD+

İşlemci: Snapdragon 695 5G (6nm)

RAM/Depolama: 8GB / 128GB

Batarya: 5000 mAh 33W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G, NFC

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