ROKETSAN TAYFUN için kritik bir eşik daha aşıldı. Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi yeni test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Peki bu test neden bu kadar önemli, füze artık sahaya inmeye gerçekten hazır mı? Yapılan açıklamalar, sistemin sadece bir prototip olmaktan çıktığını açıkça gösteriyor.

ROKETSAN TAYFUN füzesi testte hedefi tam isabet vurdu!

ROKETSAN TAYFUN, gerçekleştirilen son atış testiyle birlikte operasyonel olgunluğa ulaştığını bir kez daha kanıtladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından yapılan açıklamada, füze sisteminin göreve hazır olduğu ve seri üretim ile teslimat faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğü vurgulandı.



TAYFUN, test sırasında hedefini yüksek hassasiyetle vurarak sistem doğruluğu ve güvenirliği açısından önemli bir mesaj verdi. Füze , Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfında yer almasına rağmen sunduğu menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

Resmî olarak 280 kilometrenin üzerinde menzil sunduğu açıklanan sistemin, gerçek operasyonel kapasitesinin 500 kilometre seviyelerine yaklaştığı iddia ediliyor. Bu durum, füzenin Türkiye’nin caydırıcılık kabiliyetinde yeni bir katman oluşturduğunu gösteriyor.

Füze yalnızca mevcut versiyonuyla değil, gelecek planlarıyla da gündemde. IDEF 2025’te tanıtılan TAYFUN Blok 4 versiyonu, çok daha uzun menzil hedefiyle geliştiriliyor. Bu yeni varyantın 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunabileceği konuşuluyor. Eğer bu hedef doğrulanırsa, TAYFUN ailesi Türkiye savunma sanayii tarihinde stratejik bir dönüm noktasına işaret edecek.

Füzenin teknik detayları da sistemin neden bu kadar öne çıktığını net biçimde ortaya koyuyor. Yaklaşık 6,5 metre uzunluğa ve 610 mm çapa sahip olan füze, mobil platformlardan ateşlenebilecek şekilde tasarlanıyor. Bu yapı, füzemize sahada hızlı konuşlanma ve sürpriz etki kazandırıyor.

