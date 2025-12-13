Epic Games, yıl sonuna girilirken oyuncuların yüzünü güldüren hamlesini yaptı. Peki Epic Games ücretsiz yılbaşı oyunu hangisi? Oyuncuların her yıl merakla beklediği gizemli oyun dönemi Epic Store tarafında resmen başladı. İlk oyunun açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada ve oyuncu topluluklarında hareketlilik dikkat çekiyor.

Epic Games Store’un ilk gizemli oyunu açıklandı!

Epic Games, yılbaşına özel ücretsiz oyun etkinliğinin ilk büyük sürprizini Hogwarts Legacy ile yaptı. Normal şartlarda yüksek fiyat etiketiyle satılan ve yaklaşık 2.099 TL değerinde olan yapım, sınırlı bir süre için Epic Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Epic Games ücretsiz yılbaşı oyunu olarak sunulan Hogwarts Legacy, Avalanche Software imzası taşıyan açık dünya türünde bir rol yapma oyunu. Oyuncular, Harry Potter evreninde geçen bu yapımda kendi karakterlerini oluşturarak Büyücülük Dünyası’nı özgürce keşfedebiliyor. Gerek hikâye anlatımı gerekse atmosferiyle dikkat çeken oyun, daha önce PC ve konsollarda geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı.

Epic Store’un bu tercihi tesadüf değil. Hogwarts Legacy, 2023 yılında ABD’de yılın en çok satan oyunu olmayı başardı ve ilk yılında dünya genelinde yaklaşık 22 milyon satış rakamına ulaştı. Bu veriler, oyunun neden yılbaşına özel kampanyanın ilk gizemli oyunu olarak seçildiğini net biçimde ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir: GTA 5 spor yapma özelliği geldi! 12 yıl bekledik!

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyunu almak için ekstra bir üyelik ya da ödeme bilgisi girmeniz gerekmiyor.

İlk olarak Epic Store hesabınıza giriş yapmanız yeterli.

Mağaza ana sayfasında yer alan ücretsiz oyun banner’ına tıklayarak Hogwarts Legacy sayfasına ulaşabilirsiniz ya da buraya tıklayarak doğrudan gidebilirsiniz.

tıklayarak doğrudan gidebilirsiniz. Açılan sayfada “Yükle” ya da “Kütüphaneye Ekle” seçeneğini seçtiğinizde oyun kalıcı olarak hesabınıza tanımlanır.

Kampanya süresi sona erse bile, oyunu daha sonra istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

Epic Store, bu etkinlikle yalnızca tek bir oyun sunmakla yetinmeyecek. Önümüzdeki günlerde her gün yeni bir gizemli oyunun ücretsiz olarak erişime açılması bekleniyor.

Epic Store ücretsiz oyunu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yılbaşına özel ücretsiz oyun hamlesinin oyuncular için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!