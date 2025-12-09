Honor Magic 8 Lite resmi olarak tanıtıldı ve kullanıcıların aklında aynı sorular dolaşmaya başladı. Honor Magic 8 Lite Türkiye’ye ne zaman gelecek, özellikleri neler, fiyatı ne kadar ve bu model Honor’un orta segmentteki dengesini nasıl değiştirecek?

Honor Magic 8 Lite özellikleri neler?

Honor Magic 8 Lite, serinin giriş modeline göre oldukça güçlü bir donanım paketi sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden güç alan cihazda 8 GB RAM bulunuyor ve Magic 8 Lite iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor: 256 GB ve 512 GB.

Ekran tarafında ise devasa bir 6,79 inç OLED panel tercih edilmiş. 120Hz yenileme hızı, 1200×2640 çözünürlük ve tam 6.000 nit tepe parlaklığıyla Magic 8 Lite bu segmentte dikkat çekiyor. PWM 3.840Hz karartma teknolojisi de özellikle göz konforunu önceleyen kullanıcılar için önemli bir artı.

Honor Magic 8 Lite, kamera tarafında 108 MP ana sensör, 5 MP ultra geniş açı ve 16 MP selfie kameraya sahip. Bu yapı, özellikle sosyal medya odaklı kullanıcılar için yeterli bir performans sunuyor. Fakat cihazın asıl yıldızı, tam 7.500 mAh kapasiteli dev bataryası. 66W hızlı şarj desteği ile birlikte Magic 8 Lite günlük kullanımda uzun süre dayanıklılık vadederken şarj sürelerini de minimuma indiriyor.

Magic 8 Lite ayrıca dayanıklılık sertifikalarıyla öne çıkıyor. IP66, IP68 ve IP69K sertifikaları sayesinde toza, suya ve yüksek basınçlı su jetlerine dayanabilen cihaz, 2.5 metre yükseklikten mermer gibi sert yüzeylere düşmeye karşı direnç gösterebiliyor. 189 gram ağırlığında olan Magic 8 Lite, 7.76 mm kalınlığıyla da büyük bataryaya rağmen ince bir tasarımla geliyor.

Honor Magic 8 Lite fiyatı ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Honor Magic 8 Lite için Avrupa fiyatı henüz açıklanmamış olsa da modelin Ocak 2026 itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapacağı duyuruldu. Türkiye lansmanı ise 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Henüz resmi fiyat paylaşılmamış olsa da büyük batarya, yüksek ekran parlaklığı ve sağlamlık sertifikaları düşünüldüğünde Magic 8 Lite’ın orta segmentte agresif bir fiyat-performans iddiası taşıması bekleniyor.

Honor Magic 8 Lite Türkiye pazarında özellikle batarya ömrü ve dayanıklılık arayan kullanıcıların dikkatini çekebilir. Segmentindeki rakiplerin batarya kapasiteleri göz önüne alındığında modelin öne çıkması kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Magic 8 Lite modelinin Türkiye’deki rekabeti nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!